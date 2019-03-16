Более 50 спортсменок подали иск против Национального олимпийского комитета США

Источник: AP 2019

В документах, поданных в суд Денвера, приводятся факты домогательств Нассара к молодым женщинам с конца 1990-х годов. По данным Associated Press, истицы требуют как компенсации, так и реформ в НОК США.

Нассар с 1996 по 2015 год работал врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская сборная США по спортивной гимнастике. Он также был физиотерапевтом национальной команды на четырех Олимпийских играх. В январе прошлого года Нассар был приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок. Сам он признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 гимнасток, показания против него дали более 150 женщин.