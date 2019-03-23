ОКР не устраивает долгая задержка российских спортсменов на допинг-контроле

В воскресенье российская фигуристка Алина Загитова рассказала журналистам, что после победы на чемпионате мира в японской Сайтаме в субботу до пяти часов утра сдавала допинг-тест.

«На последнем исполкоме ОКР эта тема поднималась — есть определенные сложности с прохождением процедур допинг- контроля. Они связаны со временем, с указанием местонахождения, — отметил Поздняков. — Мы решили так — у нас есть комиссия спортсменов, которая будет взаимодействовать для начала по ведомствам с Российским антидопинговым агентством, чтобы найти какой-то консенсус. Чтобы все регламенты, правила, процедуры соблюдались, но это бы не вредило спортсменам, не носило такого характера, как в случае с Алиной».