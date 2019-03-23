ОКР не устраивает долгая задержка российских спортсменов на допинг-контроле
САЙТАМА /Япония/, 23 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийский комитет России (ОКР) понимает необходимость соблюдения процедуры
САЙТАМА /Япония/, 23 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийский комитет России (ОКР) понимает необходимость соблюдения процедуры
В воскресенье российская фигуристка Алина Загитова рассказала журналистам, что после победы на чемпионате мира в японской Сайтаме в субботу до пяти часов утра сдавала
«На последнем исполкоме ОКР эта тема поднималась — есть определенные сложности с прохождением процедур допинг- контроля. Они связаны со временем, с указанием местонахождения, — отметил Поздняков. — Мы решили так — у нас есть комиссия спортсменов, которая будет взаимодействовать для начала по ведомствам с Российским антидопинговым агентством, чтобы найти
«Понимаю, это нужно, но у каждой страны своя специфика. Это нормальная ситуация, мы держим руку на пульсе. Но нас не устраивает, когда наших спортсменов так долго держат на допинге. Мы будем реагировать, но делать это будем в конструктивном ключе», — добавил Поздняков.