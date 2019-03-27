Игорь Левитин наградил победителей Универсиады-2019

«Я хочу от имени президента поздравить вас и вручить вам награды. Мы были в Красноярске, видели вашу отдачу, вы сделали все для того, чтобы гимн нашей станы и гимн Международной федерации звучал в вашу честь. Российский спорт сегодня очень нуждается в вас — в тех ребятах, которые придут на смену прославленным людям, сидящим в этом зале. Они пришли специально для того, чтобы вместе с вами отпраздновать это событие. Спасибо, поздравляю!», — сказал Левитин в ходе награждения.