Игорь Левитин наградил победителей Универсиады-2019
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Вероника Столбунова. Помощник президента России Игорь Левитин наградил обладателей золотых медалей зимней Универсиады 2019 года в составе национальной команды.
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Вероника Столбунова. Помощник президента России Игорь Левитин наградил обладателей золотых медалей зимней Универсиады 2019 года в составе национальной команды.
Награждение призеров состоялось в среду в Зале хоккейной славы в Москве. Левитин вручил спортсменам благодарность президента России за высокие спортивные достижения на Универсиаде 2019 года в Красноярске. В церемонии приняли участие президент ОКР Станислав Поздняков, глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, глава FISU Олег Матыцин, а также президент клуба «Легенды хоккея» Александр Якушев.
«Я хочу от имени президента поздравить вас и вручить вам награды. Мы были в Красноярске, видели вашу отдачу, вы сделали все для того, чтобы гимн нашей станы и гимн Международной федерации звучал в вашу честь. Российский спорт сегодня очень нуждается в вас — в тех ребятах, которые придут на смену прославленным людям, сидящим в этом зале. Они пришли специально для того, чтобы вместе с вами отпраздновать это событие. Спасибо, поздравляю!», — сказал Левитин в ходе награждения.
Зимняя Универсиада в Красноярске прошла со 2 по 12 марта. Спортсмены состязались в 11 видах спорта: фигурном катании, лыжных гонках, биатлоне, хоккее с шайбой,