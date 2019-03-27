Фоторепортажи
13Сборная России проиграла бельгийцам
15Самая горячая болельщица «Салавата»
14:17 (мск), источник: Р-Спорт

Игорь Левитин наградил победителей Универсиады-2019

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Вероника Столбунова. Помощник президента России Игорь Левитин наградил обладателей золотых медалей зимней Универсиады 2019 года в составе национальной команды.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Награждение призеров состоялось в среду в Зале хоккейной славы в Москве. Левитин вручил спортсменам благодарность президента России за высокие спортивные достижения на Универсиаде 2019 года в Красноярске. В церемонии приняли участие президент ОКР Станислав Поздняков, глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, глава FISU Олег Матыцин, а также президент клуба «Легенды хоккея» Александр Якушев.

«Я хочу от имени президента поздравить вас и вручить вам награды. Мы были в Красноярске, видели вашу отдачу, вы сделали все для того, чтобы гимн нашей станы и гимн Международной федерации звучал в вашу честь. Российский спорт сегодня очень нуждается в вас — в тех ребятах, которые придут на смену прославленным людям, сидящим в этом зале. Они пришли специально для того, чтобы вместе с вами отпраздновать это событие. Спасибо, поздравляю!», — сказал Левитин в ходе награждения.

Зимняя Универсиада в Красноярске прошла со 2 по 12 марта. Спортсмены состязались в 11 видах спорта: фигурном катании, лыжных гонках, биатлоне, хоккее с шайбой, шорт-треке, керлинге, горнолыжном спорте, сноуборде, фристайле, хоккее с мячом (бенди) и спортивном лыжном ориентировании. Соперничество за 76 комплектов наград вели около 3 тысяч студентов из 59 стран мира. В командном зачете победу одержала сборная России, завоевавшая 112 медалей (41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовых).

 'Реклама дороже, чем у Бузовой': сколько зарабатывают Медведева и Загитова
Если бы в керлинг играли в бикини: пикантные фото чемпионки России
СМИ: «Реал» продаст Бэйла по окончании сезона
UFC: Нурмагомедов будет защищать чемпионский титул в сентябре
СМИ: Моуринью станет тренером Головина в «Монако»
Панарин о КХЛ: Как во второй лиге станешь лучшим в мире?
Далеко до футболистов: сколько заработала Загитова
2 очка Овечкина и 3 балла Кузнецова принесли «Вашингтону» победу
Где будут играть лучшие свободные агенты КХЛ? Список серьезный
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь