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13:44 (мск), источник: ТАСС

Роднина и Карелин станут почетными гостями V Всемирных игр юных соотечественников в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 марта. /ТАСС/. Почетными гостями V Всемирных игр юных соотечественников, которые пройдут с 31 мая по 6 июня в Ханты-Мансийске, станут олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Александр Карелин. Об этом сообщается на сайте организатора соревнований «ЮграМегаСпорт» в среду.

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Источник: РИА "Новости"

Всемирные игры юных соотечественников — международные спортивные соревнования среди детей соотечественников, проживающих за рубежом. Помимо спортивной составляющей большой упор при проведении делается на культурно-образовательную программу для детей. Мероприятие направлено на сохранение русского языка, русской культуры и истории у молодых людей.

«Планируется, что кураторами и почетными гостями мероприятия станут трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина, двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, трехкратный олимпийский чемпион, борец греко-римского стиля Александр Карелин, чемпион мира по боксу Николай Валуев», — говорится в сообщении.

По словам заместителя исполнительного директора Всероссийской федерации школьного спорта Бориса Соскова, которые приводятся в сообщении, государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина пригласит на мероприятие послов русского языка, которые будут обучать участников соревнований. В рамках конкурса «Визитная карточка» команды представят страны, из которых они приехали, расскажут о традициях и культуре.

31 мая участники прибудут в Ханты-Мансийск и посетят официальную жеребьевку, а 1 июня начнут соревноваться в баскетболе, художественной гимнастике, волейболе, шахматах, мини-футболе, плавании и настольном теннисе. Также в программе запланированы встречи со знаменитыми спортсменами и чемпионами, мастер-классы, посадка деревьев и возложение цветов к мемориалу Победы. Спортивная часть мероприятия пройдет на четырех спортивных объектах Ханты-Мансийска: на открытом стадионе «Югра-Атлетикс», в Центре развития теннисного спорта, Ледовом дворце спорта и Югорской шахматной академии.

Одним из самых ярких событий Всемирных игр традиционно станет костер дружбы, который будет зажжен в последний день соревнований. Он создаст атмосферу детского летнего лагеря. Планируется, что возле костра участники будут петь под гитару бардовские песни, танцевать и общаться в неформальной обстановке.

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