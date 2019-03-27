Роднина и Карелин станут почетными гостями V Всемирных игр юных соотечественников в Югре

Всемирные игры юных соотечественников — международные спортивные соревнования среди детей соотечественников, проживающих за рубежом. Помимо спортивной составляющей большой упор при проведении делается на
«Планируется, что кураторами и почетными гостями мероприятия станут трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина, двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, трехкратный олимпийский чемпион, борец
По словам заместителя исполнительного директора Всероссийской федерации школьного спорта Бориса Соскова, которые приводятся в сообщении, государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина пригласит на мероприятие послов русского языка, которые будут обучать участников соревнований. В рамках конкурса «Визитная карточка» команды представят страны, из которых они приехали, расскажут о традициях и культуре.
31 мая участники прибудут в
Одним из самых ярких событий Всемирных игр традиционно станет костер дружбы, который будет зажжен в последний день соревнований. Он создаст атмосферу детского летнего лагеря. Планируется, что возле костра участники будут петь под гитару бардовские песни, танцевать и общаться в неформальной обстановке.