Сборная Москвы выиграла общий зачет зимней Спартакиады учащихся

Зимняя Спартакиада проходила с 2 февраля по 26 марта. По итогам соревнований сборная Москвы набрала 1555 очков. Второе место заняла команда Санкт-Петербурга, в активе которой 1315 очков, третьими стали спортсмены из Московской области (1295).

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На финальном этапе соревнований московские спортсмены завоевали 64 медали (19 золотых, 25 серебряных, 20 бронзовых), улучшив прошлогодний результат (58 медалей).

«Итоговая победа московской команды на IX зимней Спартакиаде учащихся — это большой, но в то же время закономерный успех. Результаты Спартакиады являются наиболее объективным показателем уровня готовности спортсменов из ближайшего резерва, которые уже завтра будут представлять национальную сборную на международной арене», — сказал руководитель департамента спорта города Москвы Николай Гуляев.