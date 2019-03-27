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15:17 (мск), источник: ТАСС

Сборная Москвы выиграла общий зачет зимней Спартакиады учащихся

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Сборная Москвы заняла первое место в неофициальном командном зачете IX зимней Спартакиады учащихся. Об этом говорится в пресс-релизе, который оказался в распоряжении ТАСС.

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Зимняя Спартакиада проходила с 2 февраля по 26 марта. По итогам соревнований сборная Москвы набрала 1555 очков. Второе место заняла команда Санкт-Петербурга, в активе которой 1315 очков, третьими стали спортсмены из Московской области (1295).

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На финальном этапе соревнований московские спортсмены завоевали 64 медали (19 золотых, 25 серебряных, 20 бронзовых), улучшив прошлогодний результат (58 медалей).

«Итоговая победа московской команды на IX зимней Спартакиаде учащихся — это большой, но в то же время закономерный успех. Результаты Спартакиады являются наиболее объективным показателем уровня готовности спортсменов из ближайшего резерва, которые уже завтра будут представлять национальную сборную на международной арене», — сказал руководитель департамента спорта города Москвы Николай Гуляев.

В Спартакиаде выступали учащиеся в возрасте от 13 до 19 лет, соревнования по 15 видам спорта проводились в три этапа. Главным регионом проведения финальных стартов стала Мордовия, которая принимала соревнования по пяти видам спорта: биатлону, шорт-треку, спортивному ориентированию, фигурному катанию и хоккею, там же прошла и церемония закрытия Спартакиады. В проведении заключительных этапов соревнований были задействованы Иркутская, Кемеровская, Кировская, Московская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области.

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