Сборная Москвы выиграла общий зачет зимней Спартакиады учащихся
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Сборная Москвы заняла первое место в неофициальном командном зачете IX зимней Спартакиады учащихся. Об этом говорится в
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Сборная Москвы заняла первое место в неофициальном командном зачете IX зимней Спартакиады учащихся. Об этом говорится в
Зимняя Спартакиада проходила с 2 февраля по 26 марта. По итогам соревнований сборная Москвы набрала 1555 очков. Второе место заняла команда
На финальном этапе соревнований московские спортсмены завоевали 64 медали (19 золотых, 25 серебряных, 20 бронзовых), улучшив прошлогодний результат (58 медалей).
«Итоговая победа московской команды на IX зимней Спартакиаде учащихся — это большой, но в то же время закономерный успех. Результаты Спартакиады являются наиболее объективным показателем уровня готовности спортсменов из ближайшего резерва, которые уже завтра будут представлять национальную сборную на международной арене», — сказал руководитель департамента спорта города Москвы Николай Гуляев.
В Спартакиаде выступали учащиеся в возрасте от 13 до 19 лет, соревнования по 15 видам спорта проводились в три этапа. Главным регионом проведения финальных стартов стала Мордовия, которая принимала соревнования по пяти видам спорта: биатлону,