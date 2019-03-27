Путин поручил включить в паспорта нацпроектов мероприятия по развитию физкультуры и спорта

Источник: РИА "Новости"

«Я прошу включить в паспорта нацпроектов мероприятия в области развития физической культуры и спорта и предусмотреть их финансовое обеспечение», — отметил глава государства. По его словам, особенно важно сделать это для нацпроектов «Демография», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение» и «Образование», так как они призваны создать комфортные условия для жизни людей, а значит — и для занятий спортом. Сейчас же эти вопросы отражены в нацпроектах не в полной мере, констатировал глава государства.

Он назвал развитие физкультуры и спорта одним из приоритетов работы властей. По словам Путина, занятия спортом дают человеку возможности для самореализации, для обеспечения нового качества жизни. Глава государства подчеркнул, что целям популяризации спорта должен послужить и новый телеканал «Матч-Страна», созданный для освещения событий всех уровней, но прежде всего — региональных.

«За последние десять лет число тех, кто выбрал спорт как образ жизни, как досуг, возросло с 17 до почти 40% и превысило 54 млн человек», — заявил Путин. Он напомнил, что к 2024 году в регулярные занятия спортом надо вовлечь 55% населения страны. По словам главы государства, для этого нужно активнее развивать массовый спорт, прививать физическую культуру с детских лет, поддерживать интерес к спорту среди граждан старшего возраста и создавать необходимую инфраструктуру.

Президент также поручил правительству принять не позднее октября 2020 года новую стратегию по развитию физкультуры и спорта сроком до 2030 года.

«В следующем году истекает срок действия нынешней стратегии развития физкультуры и спорта. В том числе с учетом нашего сегодняшнего разговора я прошу правительство оперативно начать разработку новой стратегии на период до 2030 года, и принять ее не позднее октября 2020 года, чтобы в дальнейшем приступить к ритмичной и эфффективной реализации этого документа», — заявил президент.

Глава государства обратил внимание на дальнейшее развитие инфраструктуры массового спорта, которая, по его словам, должна быть для людей в шаговой доступности.

«В том числе нужно внимательно посмотреть, как эффективно задействовать возможности спортивных объектов образовательных организаций, тех же школ — это очень важно и востребовано, особенно в сельских территориях», — добавил он.

Кроме того, указал Путин, необходимо создавать максимально благоприятные условия для государственно-частного партнерства в сфере спорта и физкультуры.