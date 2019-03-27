Путин впечатлен результатами выступления спортсменов РФ на Универсиаде

Источник: РИА "Новости"

«Я вас всех сердечно поздравляю с результатами вашего выступления — блестяще выступили на Универсиаде, это, конечно, уникальный результат — почти половину всех медалей завоевали», — обратился Путин к победителям Универсиады. Встреча прошла в Олимпийском центре синхронного плавания перед заседанием Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

По мнению главы государства, «с одной стороны, это вроде бы не гостеприимно, а с другой стороны, вы порадовали миллионы наших болельщиков». Президент отметил, что средства массовой информации подробно освещали соревнования в Красноярске, поэтому «люди могли полюбоваться блестящими выступлениями» отечественных спортсменов.

Президент поблагодарил атлетов за достигнутые результаты и пожелал дальнейших успехов. «Надеюсь увидеть вас еще на Олимпийских играх с медалями такого же достоинства, которые вы получили на Универсиаде», — обратился Путин к победителям студенческих игр.

Лыжница Алиса Жамбалова, завоевавшая в Красноярске несколько медалей, поделилась впечатлениями от соревнований. По ее оценке, в Красноярске «все было организовано на высшем уровне». Она считает, что отечественным спортсменам очень помогала доброжелательная атмосфера и поддержка болельщиков-соотечественников.

Жамбалова воспользовалась возможностью, чтобы попросить президента помочь в строительстве центра зимних видов спорта в Бурятии, где сейчас активнее всего развиваются летние виды спорта, особенно борьба. «Посмотрим, чем вас поддержать», — заверил Путин, добавив, что вопросы развития спорта в РФ будут обсуждаться на предстоящем заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.