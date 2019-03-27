РУСАДА: Запросы на использование наркотиков касаются только анестезии

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в годовом отчете РУСАДА, в 2018 году в агентство поступил 101 запрос от спортсменов на терапевтическое использование запрещенных субстанций. На рассмотрение в Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) и РУСАДА было передано 38 из них, 22 было одобрено, в 16 было отказано. 16 запросов из 101 было на терапевтическое использование субстанций из класса «наркотики» (S7).

«Класс “наркотики” (S7) — это большая группа субстанций. Порой бывают ретрозапросы на терапевтическое использование препаратов этого класса, то есть когда спортсмен перенес операцию, плановую или экстренную, и ему вводились запрещенные препараты из класса “наркотики” в виде сильной анестезии или обезболивающих. А что касается, например, марихуаны или кокаина, то спортсмены не подают запросы на терапевтическое использование этих веществ», — сказала Пахноцкая по телефону.