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15:56 (мск), источник: Р-Спорт

Путин поручил разработать новую стратегию развития спорта

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Минспорту разработать новую стратегию развития физкультуры и спорта и принять ее до октября 2020 года.

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Источник: РИА "Новости"

«В следующем году истекает срок действия нынешней стратегии развития физической культуры и спорта. С учетом нашего сегодняшнего разговора я прошу правительство, поговорим об этом отдельно, Минспорт оперативно начать разработку новой стратегии на период до 2030 года и принять ее не позднее октября 2020 (года), чтобы в дальнейшем приступить к ритмичной эффективной реализации этого документа», — сказал Путин на заседании совета по физической культуре и спорту.

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