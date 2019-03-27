Путин поручил разработать новую стратегию развития спорта

«В следующем году истекает срок действия нынешней стратегии развития физической культуры и спорта. С учетом нашего сегодняшнего разговора я прошу правительство, поговорим об этом отдельно, Минспорт оперативно начать разработку новой стратегии на период до 2030 года и принять ее не позднее октября 2020 (года), чтобы в дальнейшем приступить к ритмичной эффективной реализации этого документа», — сказал Путин на заседании совета по физической культуре и спорту.