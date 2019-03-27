Путин: Россия выполнила все мероприятия по борьбе с допингом

«Отдельно хочу остановиться на вопросах взаимодействия Олимпийского комитета России, национальных спортивных федераций и профильных ведомств с международными спортивными организациями. Необходимо существенно усилить участие России в подготовке и реализации решений по ключевым вопросам международной спортивной повестки. Так же как и системную работу по защите прав и интересов наших атлетов. И просил бы действовать здесь активно, последовательно, в рамках единых подходов и согласованной линии. Это прямо касается и известной истории с допингом. Все требования в части совершенствования борьбы с допингом Россия выполнила», — сказал он в среду на заседании совета по развитию физической культуры и спорта.
Президент также подчеркнул, что конструктивное сотрудничество с профильными международными структурами налажено, однако необходимо «окончательно закрыть остающиеся вопросы».
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«Сделать все, чтобы на Олимпийских играх в Токио в 2020 году все без исключения члены сборной нашей команды не подвергались никаким ограничениям, и чтобы мы не давали никакого повода тем, кто использует спорт в политических целях, действовать против интересов России», — сказал Путин.