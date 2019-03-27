Путин заявил о необходимости материальной поддержки спортсменов

Источник: AP 2019

«Конечно, следует развивать меры дополнительного поощрения атлетов и тренеров», — указал глава государства на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Он констатировал, что «в спорте высших достижений эту задачу уже много лет успешно решает Фонд поддержки олимпийцев России».

«Но нам надо охватить все уровни спорта, поддержать энтузиастов и подвижников, которые трудятся на местах, реализуют нужные и перспективные проекты, являются настоящими наставниками для молодежи», — уверен Путин. Он поручил «подумать, как использовать для этих целей возможности фонда президентских грантов и грантовые программы соответствующих министерств и регионов».

Президент согласился с теми, кто говорит о «необходимости единых сквозных так называемых стандартов и требований подготовки и квалификации специалистов, работающих в системе школьного, дополнительного и высшего образования». На его взгляд, «не меньше внимания требуют вопросы совершенствования системы защиты трудовых прав тренеров и самих спортсменов, развития специализированной медицинской помощи и реабилитации для людей, которые отдали спорту годы и десятилетия своей жизни».