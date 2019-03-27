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16:51 (мск), источник: ТАСС

Путин заявил о необходимости материальной поддержки спортсменов

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развивать материальную поддержку спортсменов и их тренеров.

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Источник: AP 2019

«Конечно, следует развивать меры дополнительного поощрения атлетов и тренеров», — указал глава государства на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Он констатировал, что «в спорте высших достижений эту задачу уже много лет успешно решает Фонд поддержки олимпийцев России».

«Но нам надо охватить все уровни спорта, поддержать энтузиастов и подвижников, которые трудятся на местах, реализуют нужные и перспективные проекты, являются настоящими наставниками для молодежи», — уверен Путин. Он поручил «подумать, как использовать для этих целей возможности фонда президентских грантов и грантовые программы соответствующих министерств и регионов».

Президент согласился с теми, кто говорит о «необходимости единых сквозных так называемых стандартов и требований подготовки и квалификации специалистов, работающих в системе школьного, дополнительного и высшего образования». На его взгляд, «не меньше внимания требуют вопросы совершенствования системы защиты трудовых прав тренеров и самих спортсменов, развития специализированной медицинской помощи и реабилитации для людей, которые отдали спорту годы и десятилетия своей жизни».

Среди первоочередных задач по развития спорта в РФ глава государства назвал дальнейшее развития инфраструктуры массового спорта, которая, по его мнению, «должна быть реально в шаговой доступности». «Нужно внимательно посмотреть, как эффективно задействовать возможности спортивных объектов образовательных организаций, тех же школ, это очень важно и востребовано, особенно в сельских территориях», — отметил Путин.

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