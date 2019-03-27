Путин поручил рассмотреть вопрос о госнаградах для победителей Универсиады
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о госнаградах для победителей Универсиады и их премировании.
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о госнаградах для победителей Универсиады и их премировании.
«Действительно, Универсиада прошла на высоком уровне, спортсмены наши добились очень хороших результатов, завоевали почти половину всех медалей — это тоже уникальный результат. Конечно, есть еще над чем работать, это совершенно очевидно, но я прошу правительство, администрацию тоже подумать над этим и сделать предложение, нужно организаторов, спортсменов отметить соответствующим образом. Спортсменов нужно премировать, денежная премия должна быть, нужно подумать о наградах, в том числе государственных наградах», — сказал Путин на заседании Совета по физической культуре и спорту.
Зимняя Универсиада в Красноярске прошла со 2 по 12 марта. Спортсмены состязались в 11 видах спорта: фигурном катании, лыжных гонках, биатлоне, хоккее с шайбой,