Путин поручил рассмотреть вопрос о госнаградах для победителей Универсиады

«Действительно, Универсиада прошла на высоком уровне, спортсмены наши добились очень хороших результатов, завоевали почти половину всех медалей — это тоже уникальный результат. Конечно, есть еще над чем работать, это совершенно очевидно, но я прошу правительство, администрацию тоже подумать над этим и сделать предложение, нужно организаторов, спортсменов отметить соответствующим образом. Спортсменов нужно премировать, денежная премия должна быть, нужно подумать о наградах, в том числе государственных наградах», — сказал Путин на заседании Совета по физической культуре и спорту.