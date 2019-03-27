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17:00 (мск), источник: Р-Спорт

Путин поручил рассмотреть вопрос о госнаградах для победителей Универсиады

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о госнаградах для победителей Универсиады и их премировании.

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Источник: Reuters

«Действительно, Универсиада прошла на высоком уровне, спортсмены наши добились очень хороших результатов, завоевали почти половину всех медалей — это тоже уникальный результат. Конечно, есть еще над чем работать, это совершенно очевидно, но я прошу правительство, администрацию тоже подумать над этим и сделать предложение, нужно организаторов, спортсменов отметить соответствующим образом. Спортсменов нужно премировать, денежная премия должна быть, нужно подумать о наградах, в том числе государственных наградах», — сказал Путин на заседании Совета по физической культуре и спорту.

Зимняя Универсиада в Красноярске прошла со 2 по 12 марта. Спортсмены состязались в 11 видах спорта: фигурном катании, лыжных гонках, биатлоне, хоккее с шайбой, шорт-треке, керлинге, горнолыжном спорте, сноуборде, фристайле, хоккее с мячом (бенди) и спортивном лыжном ориентировании. Соперничество за 76 комплектов наград вели около 3 тысяч студентов из 59 стран мира. В командном зачете победу одержала сборная России, завоевавшая 112 медалей (41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовых).

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