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21:44 (мск), источник: Р-Спорт

Исполком МОК рекомендовал включить 4 новых вида спорта в программу ОИ-2024

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал включить брейк-данс, скейтбординг, скалолазание и серфинг в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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Источник: Р-Спорт

Заседание исполкома МОК прошло в среду в Лозанне.

«Все четыре вида соответствуют олимпийской повестке и способствуют тому, чтобы программа Олимпиады стала более сбалансированной в отношении равенства полов, более молодежной и более урбанистической», — сказал глава МОК Томас Бах на пресс-конференции, трансляция которой доступна на канале МОК в YouTube.

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Спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг уже включены в программу Игр-2020 в Токио в качестве дополнительных видов спорта. Брейк-данс, в случае включения в программу Игр-2024, может дебютировать на летних Олимпийских играх.

Включение данных видов в программу Олимпиады-2024 МОК рассмотрит на сессии в июне.

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