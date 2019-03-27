Исполком МОК рекомендовал включить 4 новых вида спорта в программу ОИ-2024
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал включить
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал включить
Заседание исполкома МОК прошло в среду в Лозанне.
«Все четыре вида соответствуют олимпийской повестке и способствуют тому, чтобы программа Олимпиады стала более сбалансированной в отношении равенства полов, более молодежной и более урбанистической», — сказал глава МОК Томас Бах на
Включение данных видов в программу Олимпиады-2024 МОК рассмотрит на сессии в июне.