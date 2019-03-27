Исполком МОК рекомендовал включить 4 новых вида спорта в программу ОИ-2024

«Все четыре вида соответствуют олимпийской повестке и способствуют тому, чтобы программа Олимпиады стала более сбалансированной в отношении равенства полов, более молодежной и более урбанистической», — сказал глава МОК Томас Бах на пресс-конференции, трансляция которой доступна на канале МОК в YouTube.