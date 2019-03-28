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15:39 (мск), источник: ТАСС

Олимпийский форум будет проходить каждые четыре года

ТАСС, 28 марта. Олимпийский форум будет проводиться каждые четыре года. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Кристиан Клауэ.

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С 26 по 28 марта в швейцарской Лозанне проходит очередной исполком Международного олимпийского комитета.

«Олимпийский форум будет проходить каждые четыре года, следующий — в 2023 году», — сказал Клауэ.

Первый в истории олимпийский форум состоялся перед стартом юношеских Олимпийских игр 5—6 октября 2018 года в Буэнос-Айресе. На нем проходило обсуждения роли спорта в обществе.

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