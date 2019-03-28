Олимпийский форум будет проходить каждые четыре года
ТАСС, 28 марта. Олимпийский форум будет проводиться каждые четыре года. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Кристиан Клауэ.
ТАСС, 28 марта. Олимпийский форум будет проводиться каждые четыре года. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Кристиан Клауэ.
С 26 по 28 марта в швейцарской Лозанне проходит очередной исполком Международного олимпийского комитета.
«Олимпийский форум будет проходить каждые четыре года, следующий — в 2023 году», — сказал Клауэ.
Первый в истории олимпийский форум состоялся перед стартом юношеских Олимпийских игр