РУСАДА успешно выполнило пункты отчета, составленного после аудита WADA

Аудит был проведен WADA 11 и 12 декабря 2018 года после восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

«28 марта WADA подытожило деятельность РУСАДА по успешному выполнению пунктов, указанных в отчете о корректирующих действиях, и направило в адрес руководства РУСАДА соответствующее письмо. Также в тексте был отмечен успешный опыт использования РУСАДА большого числа лучших практик, которые поддерживают реализацию качественных антидопинговых программ», — сообщается на сайте РУСАДА.