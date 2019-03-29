РУСАДА успешно выполнило пункты отчета, составленного после аудита WADA

Аудит был проведен WADA 11 и 12 декабря 2018 года после восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
«28 марта WADA подытожило деятельность РУСАДА по успешному выполнению пунктов, указанных в отчете о корректирующих действиях, и направило в адрес руководства РУСАДА соответствующее письмо. Также в тексте был отмечен успешный опыт использования РУСАДА большого числа лучших практик, которые поддерживают реализацию качественных антидопинговых программ», — сообщается на сайте РУСАДА.
Исполком WADA 20 сентября 2018 года восстановил полноправный статус РУСАДА, которого оно было лишено в ноябре 2015 года. 17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории и основные аналитические данные, сформированные лабораторией. Позже было объявлено, что статус соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу сохранен.