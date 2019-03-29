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14:16 (мск), источник: Р-Спорт

РУСАДА успешно выполнило пункты отчета, составленного после аудита WADA

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) успешно выполнило пункты отчета о корректирующих действиях, который был составлен по итогам аудита, проведенного Всемирным антидопинговым агентство (WADA).

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Аудит был проведен WADA 11 и 12 декабря 2018 года после восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

«28 марта WADA подытожило деятельность РУСАДА по успешному выполнению пунктов, указанных в отчете о корректирующих действиях, и направило в адрес руководства РУСАДА соответствующее письмо. Также в тексте был отмечен успешный опыт использования РУСАДА большого числа лучших практик, которые поддерживают реализацию качественных антидопинговых программ», — сообщается на сайте РУСАДА.

Исполком WADA 20 сентября 2018 года восстановил полноправный статус РУСАДА, которого оно было лишено в ноябре 2015 года. 17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории и основные аналитические данные, сформированные лабораторией. Позже было объявлено, что статус соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу сохранен.

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