ПКР активно взаимодействует с МПК в организации участия россиян в квалификации к Играм

«После принятого МПК решения восстановить ПКР в членстве российские паралимпийцы по таким летним дисциплинам, как легкая атлетика, плавание, пулевая стрельба, пауэрлифтинг, входящих в управление МПК, теперь могут принимать участие во всех международных турнирах, — рассказал Рожков. — Сейчас важный этап — спортсмены со всего мира участвуют в квалификации к Паралимпиаде-2020. ПКР тесно работает с МПК по организации участия наших спортсменов в этих соревнованиях, ПКР оплатил лицензии МПК на 2019 год для участия в соревнованиях по этим дисциплинам».
Рожков подчеркнул, что поскольку российские паралимпийцы не выступали на международных соревнованиях с 2016 года, им необходимо заново набирать рейтинг, проходить функциональную классификацию для участия в чемпионатах мира и Паралимпийских играх. «Ближайшие старты, где они смогут это сделать: в пауэрлифтинге — на Кубке мира 25—28 апреля в Венгрии, пулевой стрельбе — международных соревнованиях 2—12 мая в Германии, плавании — на этапе Кубка мира в Сингапуре, легкой атлетике — на Гран-при в Швейцарии».
«Важной составляющей допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, включая чемпионаты мира и Паралимпийские игры, в соответствии с действующими послевосстановительными критериями является прохождение каждым спортсменом за полгода до начала соревнований определенного количества допинг-тестов», — напомнил Рожков.
В легкой атлетике и плавании это два тестирования, включая одно во внесоревновательный период, в пауэрлифтинге — три, в пулевой стрельбе — одно. «ПКР оказывает всероссийским спортивным федерациям по видам инвалидности всестороннюю методическую помощь по внесению необходимой информации в систему ADAMS, а также отслеживает прохождение спортсменами допинг-тестирования, проводимого МПК и РУСАДА [Российским антидопинговым агентством]», — подчеркнул Рожков.