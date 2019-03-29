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19:08 (мск), источник: ТАСС

ПКР активно взаимодействует с МПК в организации участия россиян в квалификации к Играм

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) активно взаимодействует с Международным паралимпийским комитетом (МПК) по вопросам организации участия российских паралимпийцев в международных квалификационных соревнованиях, проводимых под эгидой МПК. Об этом ТАСС рассказал в пятницу первый вице-президент ПКР Павел Рожков, возглавляющий рабочую группу комитета по подготовке сборных к Паралимпиаде 2020 года в Токио.

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Источник: РИА "Новости"

«После принятого МПК решения восстановить ПКР в членстве российские паралимпийцы по таким летним дисциплинам, как легкая атлетика, плавание, пулевая стрельба, пауэрлифтинг, входящих в управление МПК, теперь могут принимать участие во всех международных турнирах, — рассказал Рожков. — Сейчас важный этап — спортсмены со всего мира участвуют в квалификации к Паралимпиаде-2020. ПКР тесно работает с МПК по организации участия наших спортсменов в этих соревнованиях, ПКР оплатил лицензии МПК на 2019 год для участия в соревнованиях по этим дисциплинам».

Рожков подчеркнул, что поскольку российские паралимпийцы не выступали на международных соревнованиях с 2016 года, им необходимо заново набирать рейтинг, проходить функциональную классификацию для участия в чемпионатах мира и Паралимпийских играх. «Ближайшие старты, где они смогут это сделать: в пауэрлифтинге — на Кубке мира 25—28 апреля в Венгрии, пулевой стрельбе — международных соревнованиях 2—12 мая в Германии, плавании — на этапе Кубка мира в Сингапуре, легкой атлетике — на Гран-при в Швейцарии».

«Важной составляющей допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, включая чемпионаты мира и Паралимпийские игры, в соответствии с действующими послевосстановительными критериями является прохождение каждым спортсменом за полгода до начала соревнований определенного количества допинг-тестов», — напомнил Рожков.

В легкой атлетике и плавании это два тестирования, включая одно во внесоревновательный период, в пауэрлифтинге — три, в пулевой стрельбе — одно. «ПКР оказывает всероссийским спортивным федерациям по видам инвалидности всестороннюю методическую помощь по внесению необходимой информации в систему ADAMS, а также отслеживает прохождение спортсменами допинг-тестирования, проводимого МПК и РУСАДА [Российским антидопинговым агентством]», — подчеркнул Рожков.

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