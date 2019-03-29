ПКР активно взаимодействует с МПК в организации участия россиян в квалификации к Играм

Источник: РИА "Новости"

«После принятого МПК решения восстановить ПКР в членстве российские паралимпийцы по таким летним дисциплинам, как легкая атлетика, плавание, пулевая стрельба, пауэрлифтинг, входящих в управление МПК, теперь могут принимать участие во всех международных турнирах, — рассказал Рожков. — Сейчас важный этап — спортсмены со всего мира участвуют в квалификации к Паралимпиаде-2020. ПКР тесно работает с МПК по организации участия наших спортсменов в этих соревнованиях, ПКР оплатил лицензии МПК на 2019 год для участия в соревнованиях по этим дисциплинам».

Рожков подчеркнул, что поскольку российские паралимпийцы не выступали на международных соревнованиях с 2016 года, им необходимо заново набирать рейтинг, проходить функциональную классификацию для участия в чемпионатах мира и Паралимпийских играх. «Ближайшие старты, где они смогут это сделать: в пауэрлифтинге — на Кубке мира 25—28 апреля в Венгрии, пулевой стрельбе — международных соревнованиях 2—12 мая в Германии, плавании — на этапе Кубка мира в Сингапуре, легкой атлетике — на Гран-при в Швейцарии».

«Важной составляющей допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, включая чемпионаты мира и Паралимпийские игры, в соответствии с действующими послевосстановительными критериями является прохождение каждым спортсменом за полгода до начала соревнований определенного количества допинг-тестов», — напомнил Рожков.