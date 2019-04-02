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14:08 (мск), источник: Прессбол

В белорусском парламенте в первом чтении приняты изменения в антидопинговое законодательство

В Беларуси будет ужесточено антидопинговое законодательство — соответствующие изменения и дополнения в некоторые кодексы сегодня приняты в парламенте в первом чтении.

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Представляя законопроект, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук отметил, что в ходе разработки документа использовался международный опыт, в том числе Австралии, Германии, Испании, Италии, России, Франции. В этих странах предусмотрена уголовная ответственность за применение допинга, вплоть до лишения свободы на длительные сроки.

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От применения допинга страдает и спортсмен, и имидж государства, его авторитет на мировой спортивной арене. Проектом закона предлагается установить уголовную ответственность за склонение спортсмена к использованию запрещенных в спорте веществ и методов персоналом спортсмена и за использование запрещенных веществ и методов в отношении спортсмена, дополнив Уголовный кодекс соответствующими статьями, — цитирует «СБ».

Законопроект предполагает также корректировку Трудового кодекса, дополнив его новым основанием увольнения спортсменов и тренеров, иных лиц из числа персонала спортсмена — в связи со спортивной дисквалификацией за допинг в спорте.

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