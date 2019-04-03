«Стране очень дорого обходится одна олимпийская медаль»

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К октябрю следующего года по поручению президента правительство должно принять новую стратегию развития физической культуры и спорта на 10 лет. В интервью «Известиям» трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина пояснила, на что необходимо обратить внимание при разработке документа. Также самая титулованная спортсменка в истории мирового парного катания рассказала о прогрессе Евгении Медведевой и Элизабет Турсынбаевой, травмах Юдзуру Ханю и дефиците постановщиков программ для фигуристов.

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— На ваш взгляд, какие вопросы необходимо поднять при разработке новой стратегии развития спорта в России?

— Безусловно, это зарплаты тренеров. За последние годы мы (Госдума) пересмотрели зарплаты практически всех: медицинских работников, педагогов всех уровней, работников культуры, военных… Но только не тренеров. В России тренер с высшим образованием приходит на ставку 12 тыс. рублей, и его категория, квалификация зависят не от пройденных семинаров, дополнительного обучения, а от результатов, которые показывают его спортсмены. Это большая ошибка, которая привела к серьезным последствиям. Многие тренеры уходят из профессии и идут работать учителями физической культуры. Сейчас в стране переизбыток таких преподавателей. Это происходит потому, что в школе, вузе, другом учебном учреждении легче решается зарплатный вопрос. Во-первых, гораздо выше ставка, во-вторых, есть льготы, в-третьих, идет преподавательский стаж. В системе спорта этого нет.

— Но ведь в стране есть высокооплачиваемые тренеры?

— Верно, это специалисты первой и высшей категории. Но их единицы. Львиная часть тренеров во всех олимпийских видах спорта — второй категории и ниже. Там зарплаты никак не растут. Какие льготы есть у спортсменов? Каждый год мы в Госдуме обсуждаем льготы для северных народов — ранний выход на пенсию, повышенная оплата труда.

Но я, например, 25 лет отработала на льду в тонких колготках. Наши тренеры проводят на холодных катках круглые сутки. У металлургов, у шахтеров есть льготы. А у спортсменов — нет.

— Какие еще проблемы сейчас стоят наиболее остро?

— Нам надо определиться — что такое профессиональный спорт и за чей счет он должен существовать. И что такое массовый спорт. Пока у нас нет четкого разделения — мы мечемся между престижем, результатами и массовостью. Профессиональный спорт должен сам себя содержать. За 27 лет наши профессиональные футбольные клубы не научились этого делать. Значит, либо мы плохо ведем этот бизнес, либо им управляют некомпетентные люди, либо мы не очень понимаем, в чем смысл этого бизнеса. Складывается впечатление, что мы понахватались поверхностных знаний у европейских клубов, но до конца так и не поняли, как устроены все процессы. Поэтому каждый год разоряется много региональных команд, а в РПЛ всё превратилось в битву кошельков серьезных бизнесменов и госкорпораций. К чему это в итоге приведет? Что у нас останется 6−8 клубов?

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Если говорить про массовый спорт, то три года назад был принят закон о ГТО. Я четко помню его последний абзац, который касается спортивно-физкультурных клубов. Россияне должны заниматься в таких клубах по месту жительства, работы, учебы и на территории спортивных объектов. Закон мы приняли, в Минспорте должны были разработать нормативы, время работы этих клубов, но прошло три года, и ничего не произошло. Хотя президент заострял внимание именно на этом моменте.

— Существует мнение, что спорт высших достижений — слишком дорогое удовольствие. Что вы об этом думаете?

— Да, мы должны уходить от иждивенчества в спорте. Стране очень дорого обходится одна олимпийская медаль — десятки миллионов рублей. Понятно, что это престижно, это пример для будущих поколений, но мы должны не только считать очки и медали, но и знать цену вопроса.

При этом практически все детские турниры стали платными. Потому что судьи не могут работать бесплатно. Их труд оплачивается только на турнирах уровня чемпионата России. На всех остальных соревнованиях на судей «скидываются» родители. Разве это правильно?

— Также многие эксперты говорят о проблемах подготовки спортивных менеджеров.

— Действительно, мы строим огромное количество спортивных объектов, но у нас не хватит менеджеров, которые могли бы ими руководить.

В советское время этим занимались отставные полковники, но ведь это серьезная профессия, которая требует профильного образования. Такой человек должен разбираться в финансовой и юридической составляющих, заниматься спортивным инжинирингом, понимать, как можно извлекать прибыль и минимизировать риски. Также у нас нет понятия «директор спортивных программ». Это важнейший сотрудник, который создает программы и задает формы работы на любом спортивном проекте. Мы таких людей практически не готовим. Поэтому сейчас модель управления объектом выглядит так — найти спортшколу и сдавать ей площадки в аренду на пять-шесть часов в день.

— В каких университетах есть факультеты спортивного менеджмента?

— Сейчас спортивных менеджеров готовят в РАНХиГС при президенте РФ. Еще такой факультет есть в МГУ и Высшей школе экономики. Но, как вы понимаете, этого очень мало.

— Давайте перейдем к фигурному катанию. С 11 по 14 апреля в японской Фукуоке пройдет командный чемпионат мира. Как вы оцениваете шансы нашей сборной на итоговую победу?

— Скорее всего, не буду смотреть это соревнование. Это коммерческий старт, а не чемпионат мира, как его называют. Настоящий чемпионат мира закончился в конце марта.

— Кто вас больше всего удивил в Сайтаме?

— Назову Элизабет Турсынбаеву из Казахстана. Она первой в истории показала прыжок в четыре оборота на взрослых соревнованиях. Думаю, она еще способна прибавить и составит серьезную конкуренцию нашим и японским девочкам в следующем сезоне.

Также теплых слов заслуживает Евгения Медведева, которая, на мой взгляд, заслужила поездку на ЧМ-2019. Несмотря на все неудачи, преследовавшие ее по ходу сезона, она собралась и сделала отличные прокаты в решающий момент. Это заслуживает уважения.

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— Медведева сообщила, что намерена учить четверные прыжки на следующий сезон. Как думаете, у нее получится стабильно делать четверные сальхов и тулуп?

— Женя — боец. Она много раз подтверждала свой высокий уровень, поэтому думаю, что у нее получится разучить по-настоящему сложные прыжки. Хотя мне и не совсем нравится такое развитие женского фигурного катания. Помимо прыжков, должна быть осознанная, красивая программа, и у многих с этим проблема.

Думаю, сейчас начнется борьба за постановщиков. Их не так много. У нас в стране до сих пор тренер зачастую является и постановщиком. На Западе давно идет разделение труда. Один специалист ставит программу, другой — отрабатывает ее, а третий — правит все твои технические программы.

— Американец Нэтан Чен стал уже двукратным чемпионом мира. Эпоха великого японского чемпиона Юдзуру Ханю подошла к концу?

— С такими прыжками, нагрузками, при таком количестве соревнований он и так очень долго держался на вершине. Удары при приземлении у фигуристов очень мощные. Это приводит к проблемам с тазобедренным суставом, позвоночником. У Юдзуру накопилось много таких травм. Мне сложно сказать, сможет он еще дать бой Чену или уже нет.