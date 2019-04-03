WADA объявило о выходе учебника на русском языке
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выпустило учебник на русском языке, предназначенный для профессиональных спортсменов и студентов.
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выпустило учебник на русском языке, предназначенный для профессиональных спортсменов и студентов.
«Учебник по антидопингу университета WADA теперь доступен на русском языке», — говорится в сообщении в микроблоге WADA в Twitter.
Как отмечается, учебное пособие, предназначенное для профессиональных атлетов и студентов, содержит всесторонний обзор допинга в спорте.