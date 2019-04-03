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14:36 (мск), источник: Р-Спорт

WADA объявило о выходе учебника на русском языке

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выпустило учебник на русском языке, предназначенный для профессиональных спортсменов и студентов.

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Источник: Reuters

«Учебник по антидопингу университета WADA теперь доступен на русском языке», — говорится в сообщении в микроблоге WADA в Twitter.

Как отмечается, учебное пособие, предназначенное для профессиональных атлетов и студентов, содержит всесторонний обзор допинга в спорте.

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