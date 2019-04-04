РУСАДА приняло участие в симпозиуме, посвященном 30-летию антидопинговой конвенции Европы

Источник: РИА "Новости"

СССР, правопреемницей которого является РФ, ратифицировал конвенцию в декабре 1990 года, ранее ее же подписали главы многих стран Европы. 1 апреля 1991 года этот документ вступил в силу на территории СССР.

«Конвенция, несмотря на свой солидный возраст, остается важным инструментом в борьбе с допингом в спорте, помогает правительствам организовать работу в этой сфере», — заметила Пахноцкая.

Член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков, который также является руководителем отдела спортивных конвенций Совета Европы, в свою очередь, заметил, что роль правительств в борьбе с допингом постоянно растет. «При этом важно понимать, как эта роль должна быть реализована, чтобы эффективно поддерживать национальные антидопинговые и спортивные организации в сферах, являющихся исключительной компетенцией правительств», — сказал Хрычиков ТАСС.