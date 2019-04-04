В России появится собственный спортивный арбитраж

«45 членов совета проголосовали за, один — против, — сказал Новак. — В соответствии с законом “Об арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ” и нормативной базой рекомендация совета является необходимым условием для предоставления Минюстом права НКО на создание постоянно действующего арбитражного учреждения».

Как пояснил замминистра, закон «О физкультуре и спорте» содержит отдельную главу, устанавливающую особенности разрешения споров в области спорта высших достижений между спортсменами, тренерами и иными участниками этих отношений. «В законе о третейском разбирательстве тоже содержится упоминание о том, что эти споры могут передаваться в арбитраж в соответствии с особенностями. В законе “О физкультуре и спорте” конкретно указано, что такой арбитраж должен быть создан при некоммерческой организации, учредителем которой является Олимпийский комитет России», — отметил Новак.

По его словам, такой арбитраж сможет рассматривать «споры, касающиеся отношений со спортивными клубами, с федерациями, в том числе индивидуальные трудовые споры спортсменов и тренеров, а также споры, касающиеся допинга».

«Очевидно, что законодатель предусмотрел, что для этого должен быть создан специальный институт. Почему эти споры уходят в зарубежные арбитражные институты? Потому что пока у нас проблема состоит в том, что по нашему Трудовому кодексу и гражданско-процессуальному законодательству такие споры относятся к компетенции государственных судов общей юрисдикции. Поняв, что в наших судах решения арбитражей приводиться в исполнение не будут, все эти споры уходят за рубеж», — пояснил Новак, отвечая на вопрос ТАСС.