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19:38 (мск), источник: ТАСС

Власти Италии подтвердили притязания страны на проведение Олимпиады-2026

ТАСС, 5 апреля. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал письмо с гарантиями для Международного олимпийского комитета (МОК), необходимыми для выдвижения заявки Милана и Кортины-д’Ампеццо на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает портал Inside the Games.

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Источник: РИА "Новости"

Это существенно повышает шансы итальянской заявки, поскольку их основным конкурентом является Стокгольм, заявка которого еще не поддержана шведским правительством.

«Я доволен и взволнован достигнутым результатом, — сказал министр спорта Италии Джанкарло Джорджетти. — Наш спорт заслуживает этого. Я хочу поблагодарить всех, особенно премьера Джузеппе Конте, который всегда поддерживал проект».

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Гарантии включают в себя, в частности, решение визового вопроса, соблюдение прав человека, бюджет на безопасность, оцениваемый в €415 млн. Заявки с гарантиями на проведение Игр-2026 должны быть предоставлены МОК до 12 апреля.

Ранее национальный олимпийский комитет Италии планировал объединить в заявке на проведение Игр-2026 три города — Милан, Турин и Кортина-д’Ампеццо. Предполагалось, что в Милане пройдут состязания по керлингу, хоккею, шорт-треку и фигурному катанию, в Турине — по скоростному бегу на коньках и хоккею, в Кортина-д’Ампеццо — по горнолыжному спорту. Однако правительство Италии не поддержало тройную заявку из-за разногласий между администрациями Милана и Турина, представляющих разные политические партии. В итоге администрация Турина заявила об отказе участвовать в установленном формате.

Выборы столицы Олимпийских игр 2026 года впервые пройдут в соответствии с «Новой нормой» — проектом МОК, состоящим из 118 реформ. Большинство реформ направлено на экономию и оптимизацию процессов, связанных с проведением Олимпиад. «Новая норма» должна обеспечить гибкость при организации Игр и помочь хозяевам соревнований провести Олимпиаду с прицелом на долгосрочное развитие города, региона и страны. Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года.

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