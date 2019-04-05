Власти Италии подтвердили притязания страны на проведение Олимпиады-2026
ТАСС, 5 апреля.
ТАСС, 5 апреля.
Это существенно повышает шансы итальянской заявки, поскольку их основным конкурентом является Стокгольм, заявка которого еще не поддержана шведским правительством.
«Я доволен и взволнован достигнутым результатом, — сказал министр спорта Италии Джанкарло Джорджетти. — Наш спорт заслуживает этого. Я хочу поблагодарить всех, особенно премьера Джузеппе Конте, который всегда поддерживал проект».
Гарантии включают в себя, в частности, решение визового вопроса, соблюдение прав человека, бюджет на безопасность, оцениваемый в €415 млн. Заявки с гарантиями на проведение Игр-2026 должны быть предоставлены МОК до 12 апреля.
Ранее национальный олимпийский комитет Италии планировал объединить в заявке на проведение Игр-2026 три города — Милан, Турин и Кортина-д’Ампеццо. Предполагалось, что в Милане пройдут состязания по керлингу, хоккею,
Выборы столицы Олимпийских игр 2026 года впервые пройдут в соответствии с «Новой нормой» — проектом МОК, состоящим из 118 реформ. Большинство реформ направлено на экономию и оптимизацию процессов, связанных с проведением Олимпиад. «Новая норма» должна обеспечить гибкость при организации Игр и помочь хозяевам соревнований провести Олимпиаду с прицелом на долгосрочное развитие города, региона и страны. Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года.