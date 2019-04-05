Власти Италии подтвердили притязания страны на проведение Олимпиады-2026

Источник: РИА "Новости"

Это существенно повышает шансы итальянской заявки, поскольку их основным конкурентом является Стокгольм, заявка которого еще не поддержана шведским правительством.

«Я доволен и взволнован достигнутым результатом, — сказал министр спорта Италии Джанкарло Джорджетти. — Наш спорт заслуживает этого. Я хочу поблагодарить всех, особенно премьера Джузеппе Конте, который всегда поддерживал проект».

Читайте также Самуэльссон стал послом заявки Стокгольма на Олимпиаду-2026

Гарантии включают в себя, в частности, решение визового вопроса, соблюдение прав человека, бюджет на безопасность, оцениваемый в €415 млн. Заявки с гарантиями на проведение Игр-2026 должны быть предоставлены МОК до 12 апреля.

Ранее национальный олимпийский комитет Италии планировал объединить в заявке на проведение Игр-2026 три города — Милан, Турин и Кортина-д’Ампеццо. Предполагалось, что в Милане пройдут состязания по керлингу, хоккею, шорт-треку и фигурному катанию, в Турине — по скоростному бегу на коньках и хоккею, в Кортина-д’Ампеццо — по горнолыжному спорту. Однако правительство Италии не поддержало тройную заявку из-за разногласий между администрациями Милана и Турина, представляющих разные политические партии. В итоге администрация Турина заявила об отказе участвовать в установленном формате.