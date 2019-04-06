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16:59 (мск), источник: Газета.Ру

Общественность Милана поддерживает проведение Олимпиады-2026 в Италии

Общественность Милана и Кортины д’Ампеццо выступает за проведение зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии, сообщает insidethegames.

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Исследование, проведенное по заказу Международного олимпийского комитета (МОК), показало, что в Милане подачу заявки на проведении Игр поддержали 87 процентов.

К примеру, в Стокгольме, который тоже находится среди претендентов, решение страны поддержали лишь 55 процентов опрошенных.

«После пяти дней, проведенных здесь, мы можем сказать, что увидели подавляющую поддержку со стороны населения», — заявил председатель оценочной комиссии МОК Октавиан Морариу.

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