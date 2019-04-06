Общественность Милана поддерживает проведение Олимпиады-2026 в Италии

Исследование, проведенное по заказу Международного олимпийского комитета (МОК), показало, что в Милане подачу заявки на проведении Игр поддержали 87 процентов.

К примеру, в Стокгольме, который тоже находится среди претендентов, решение страны поддержали лишь 55 процентов опрошенных.