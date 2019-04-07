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18:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Британская пловчиха назвала главными проблемами спорта трансгендеров и россиян

Серебряный призер Олимпиады 1980 года, британская пловчиха Шэррон Дэйвис высказалась о проблемах современного спорта. Ее слова приводит The Times.

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Источник: Reuters

Дэйвис заявила, что трансгендеры разрушают женский спорт, так как имеют преимущество перед обычными спортсменками. Она посчитала, что если атлету не нужно будет делать операцию, а лишь принимать препараты, понижающие уровень тестостерона, то медали в женских соревнованиях всегда будут за ними.

Второй проблемой экс-пловчиха посчитала российских спортсменов, нечестным путем завоевывающих медали.

Мы это знаем из того, что русские натворили в Сочи-2014. Если бы я была Владимиром Путиным, то я бы отобрала лучших трансгендеров и сказала бы им: «Вы должны привезти огромный мешок медалей, причем вы даже правила нарушать не будете».
Шэррон Дэйвис
британская пловчиха

На Играх в Сочи сборная России выиграла медальный зачет. После Олимпиады разгорелся допинговый скандал, приведший к тому, что российским спортсменам пришлось вернуть часть наград.

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