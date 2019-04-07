Британская пловчиха назвала главными проблемами спорта трансгендеров и россиян

Мы это знаем из того, что русские натворили в Сочи-2014. Если бы я была Владимиром Путиным, то я бы отобрала лучших трансгендеров и сказала бы им: «Вы должны привезти огромный мешок медалей, причем вы даже правила нарушать не будете».

Шэррон Дэйвис британская пловчиха