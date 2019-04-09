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08:54 (мск), источник: ТАСС

WADA восстановило аккредитацию антидопинговой лаборатории в Бухаресте

ТАСС, 9 апреля. Аккредитация лаборатории допинг-контроля в Бухаресте (Румыния) была восстановлена Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба WADA.

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Решение было принято на основании рекомендаций, сделанных экспертной группой организации. Она была удовлетворена тем, что все несоответствия Международному стандарту для лабораторий (ISL) были опертивно устранены. Деятельность лаборатории была приостановлена в феврале 2018 года.

«Мы подтверждаем, что аккредитация антидопинговой лаборатории в Бухаресте была восстановлена, — сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли. — Хотели бы поблагодарить ее работников за сотрудничество на протяжении всего этого процесса. Мы уверены, что румынская лаборатория исправила свои недостатки, наша экспертная группа будет продолжать следить за ее деятельностью, чтобы обеспечить соответствие высоким стандартам, требуемым WADA».

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В ноябре 2015 года WADA приостановило деятельность Антидопингового центра (антидопинговой лаборатории) в Москве. С мая 2016 года он получил от организации лицензию на проверку допинг-проб крови для составления гематологических паспортов спортсменов.

Возврат московской лаборатории статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу не может быть осуществлен до тех пор, пока не будет завершен процесс, открытый Следственным комитетом РФ в отношении бывшего главы лаборатории Григория Родченкова. СК опечатал ряд помещений лаборатории, в которых находятся допинг-пробы российских спортсменов, взятые в период с 2011 по 2015 год, а также данные проверок проб за этот же период. Но и после того, как СК РФ завершит свои действия, московскую лабораторию будет ждать длительный процесс восстановления статуса, который может продолжаться несколько лет.

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