WADA восстановило аккредитацию антидопинговой лаборатории в Бухаресте

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Решение было принято на основании рекомендаций, сделанных экспертной группой организации. Она была удовлетворена тем, что все несоответствия Международному стандарту для лабораторий (ISL) были опертивно устранены. Деятельность лаборатории была приостановлена в феврале 2018 года.

«Мы подтверждаем, что аккредитация антидопинговой лаборатории в Бухаресте была восстановлена, — сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли. — Хотели бы поблагодарить ее работников за сотрудничество на протяжении всего этого процесса. Мы уверены, что румынская лаборатория исправила свои недостатки, наша экспертная группа будет продолжать следить за ее деятельностью, чтобы обеспечить соответствие высоким стандартам, требуемым WADA».

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В ноябре 2015 года WADA приостановило деятельность Антидопингового центра (антидопинговой лаборатории) в Москве. С мая 2016 года он получил от организации лицензию на проверку допинг-проб крови для составления гематологических паспортов спортсменов.