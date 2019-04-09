Российско-китайские молодежные игры 2019 года пройдут в Самаре
ТАСС, 9 апреля.
ТАСС, 9 апреля.
В понедельник в Самарскую область с официальным визитом прибыла делегация Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китайской народной республики во главе с заместителем руководителя управления Гао Чжидэном, которая посетила
После посещения объектов состоялось заседание подкомиссии по сотрудничеству в области спорта
«Для нас очень важно, что Игры пройдут здесь, на территории Самарской области, уже в июне текущего года, — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. — Мы системно работаем с наследием чемпионата мира по футболу, использованием спортивных объектов и инфраструктуры. Мы заинтересованы в проведении международных, всероссийских соревнований. Рад тому, что мы принимаем