Российско-китайские молодежные игры 2019 года пройдут в Самаре

Источник: РИА "Новости"

В понедельник в Самарскую область с официальным визитом прибыла делегация Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китайской народной республики во главе с заместителем руководителя управления Гао Чжидэном, которая посетила спортивно-культурные объекты Самары, в том числе стадион «Самара-Арена», который принимал матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

После посещения объектов состоялось заседание подкомиссии по сотрудничеству в области спорта российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. В рамках заседания заместитель министра спорта России Сергей Косилов и Гао Чжидэн подписали соглашение о проведении в Самаре VIII Российско-китайских молодежных летних игр.

«Для нас очень важно, что Игры пройдут здесь, на территории Самарской области, уже в июне текущего года, — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. — Мы системно работаем с наследием чемпионата мира по футболу, использованием спортивных объектов и инфраструктуры. Мы заинтересованы в проведении международных, всероссийских соревнований. Рад тому, что мы принимаем Российско-китайские молодежные игры».