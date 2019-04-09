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13:44 (мск), источник: ТАСС

Российско-китайские молодежные игры 2019 года пройдут в Самаре

ТАСС, 9 апреля. Российско-китайские молодежные летние игры 2019 года пройдут в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник в Самарскую область с официальным визитом прибыла делегация Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китайской народной республики во главе с заместителем руководителя управления Гао Чжидэном, которая посетила спортивно-культурные объекты Самары, в том числе стадион «Самара-Арена», который принимал матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

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После посещения объектов состоялось заседание подкомиссии по сотрудничеству в области спорта российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. В рамках заседания заместитель министра спорта России Сергей Косилов и Гао Чжидэн подписали соглашение о проведении в Самаре VIII Российско-китайских молодежных летних игр.

«Для нас очень важно, что Игры пройдут здесь, на территории Самарской области, уже в июне текущего года, — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. — Мы системно работаем с наследием чемпионата мира по футболу, использованием спортивных объектов и инфраструктуры. Мы заинтересованы в проведении международных, всероссийских соревнований. Рад тому, что мы принимаем Российско-китайские молодежные игры».

Российско-китайские молодежные игры пройдут с 15 по 22 июня. Спортсмены будут соревноваться в восьми видах спорта — художественная гимнастика, плавание, велоспорт, женский гандбол, пляжный волейбол, тхэквондо, футбол, бадминтон. В Играх примут участие по 247 спортсменов от каждой стороны в возрасте 15−19 лет.

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