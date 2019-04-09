Правительство Швеции подпишет гарантии МОК для заявки на проведение Олимпиады-2026

Источник: AP 2019

«Было бы здорово, если бы Швеция получила Олимпиаду», — отметила Линд.

НОК Швеции намерен подать финальную заявку на проведение зимних ОИ-2026 в Стокгольме и Оре в пятницу. Как пояснили эксперты, Олимпиада-2026 является «возможной и желательной» для Стокгольма, так как создаст рабочие места и будет способствовать экономическому приросту в регионе. Соревнования будут организованы совместно с горнолыжным курортом Оре, где можно провести состязания по прыжкам на лыжах с трамплина и горнолыжному спорту. Церемонии открытия и закрытия планируется провести на стокгольмском стадионе «Френдз арена».

Гарантии включают в себя визы, соблюдение прав человека, бюджет по безопасности, а также объекты инфраструктуры, которые будут способствовать социальному развитию, особенно связанные с Паралимпийскими играми.