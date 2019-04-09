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13:47 (мск), источник: ТАСС

Правительство Швеции подпишет гарантии МОК для заявки на проведение Олимпиады-2026

СТОКГОЛЬМ, 9 апреля. /ТАСС/. Правительство Швеции поддержит заявку Национального олимпийского комитета (НОК) на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году в королевстве и даст соответствующие необходимые гарантии. Об этом министр культуры и спорта Аманда Линд заявила в интервью телеканалу ТВ4.

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Источник: AP 2019

«Было бы здорово, если бы Швеция получила Олимпиаду», — отметила Линд.

НОК Швеции намерен подать финальную заявку на проведение зимних ОИ-2026 в Стокгольме и Оре в пятницу. Как пояснили эксперты, Олимпиада-2026 является «возможной и желательной» для Стокгольма, так как создаст рабочие места и будет способствовать экономическому приросту в регионе. Соревнования будут организованы совместно с горнолыжным курортом Оре, где можно провести состязания по прыжкам на лыжах с трамплина и горнолыжному спорту. Церемонии открытия и закрытия планируется провести на стокгольмском стадионе «Френдз арена».

Гарантии включают в себя визы, соблюдение прав человека, бюджет по безопасности, а также объекты инфраструктуры, которые будут способствовать социальному развитию, особенно связанные с Паралимпийскими играми.

Выборы столицы Олимпийских игр 2026 года впервые пройдут в соответствии с «Новой нормой» — проектом МОК, состоящим из 118 реформ. Большинство реформ направлено на экономию и оптимизацию процессов, связанных с проведением Олимпиад. «Новая норма» должна обеспечить гибкость при организации Игр и помочь хозяевам соревнований провести Олимпиаду с прицелом на долгосрочное развитие города, региона и страны. Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года.

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