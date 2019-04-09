Комитет Госдумы поддержал ужесточение требований к букмекерским конторам

Документ, внесенный правительством РФ, устанавливает закрытый перечень мероприятий, в ходе которых могут наступить события, являющиеся предметом пари в букмекерской конторе или тотализаторе. К ним, в частности, отнесены спортивные соревнования; испытания лошадей на ипподромах; зрелищно-развлекательные мероприятия, транслируемые в прямом эфире телеканалами; итоги голосования, результаты выборов, референдума.

Организатор азартных игр сможет самостоятельно определять событие, от которого зависит исход пари и которое может наступить или не наступить в ходе такого мероприятия. Данные изменения вносятся в целях недопущения организации азартных игр с использованием игровых автоматов под видом букмекерской деятельности, поясняет кабмин.

Букмекерская контора должна будет размещать в доступном для ее посетителей месте действующую банковскую гарантию исполнения обязательств перед участниками азартных игр. Причем выдавший ее банк должен быть включен в перечень банков, который ведется Минфином на основании полученных от ЦБ РФ сведений и размещается на сайте министерства. Для включения в этот перечень банк должен осуществлять банковскую деятельность не менее 5 лет, иметь лицензию и собственные средства в размере не менее 1 миллиарда рублей, соблюдать обязательные нормативы. Помимо этого, должны отсутствовать требования ЦБ об осуществлении мер по финансовому оздоровлению банка.

В букмекерских конторах, тотализаторах и их пунктах приема ставок и процессинговых центрах может использоваться неигровое оборудование, с помощью которого осуществляется учет и обработка ставок, фиксация результатов азартных игр, расчет сумм выигрышей и т. д. Перечень такого оборудования устанавливается правительством РФ, а использоваться оно может лишь работниками организатора азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.