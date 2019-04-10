Оргкомитет Универсиады-2023 попросил FISU включить бокс и самбо в программу соревнований

В начале марта на заседании исполкома FISU было объявлено, что Екатеринбург будет претендовать на проведение летней Универсиады 2023 года.
«Мы [делегация Свердловской области] попросили FISU включить в программу екатеринбургской Универсиады два вида спорта, которые не входят в “стандартный набор”: это бокс и самбо. У нас есть прекрасная инфраструктура для проведения соревнований по этим видам единоборств», — говорится в сообщении.
Куйвашев также отметил, что находится в Швейцарии, где в составе делегации проводит встречи с FISU. «Мы показали коллегам, как идет работа над заявочной книгой, и обсудили визит инспекционной комиссии FISU в Екатеринбург в июне», — написал он.
Во время Универсиады Екатеринбург планирует принять 200 тыс. гостей из 150 стран, в том числе 12 тыс. спортсменов. Соревнования планируется провести на 18 спортивных сооружениях, из которых 13 уже построены, а еще пять появятся в ближайшие годы. Это арена УГМК, центр художественной гимнастики, дворец самбо, теннисный центр и дворец водных видов спорта.
Решение о месте проведении Универсиады-2023 будет принято в июле 2019 года. В рамках Универсиады-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей. В программу соревнований входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. Летняя Универсиада 2021 года пройдет в китайском Чэнду.