Переломный 2018-й. Коллегия Минспорта подвела итоги года

Источник: РИА "Новости"

Заседание коллегии Минспорта под председательством главы ведомства Павла Колобкова прошла в среду в Москве. На мероприятии были подведены итоги работы в 2018 году и определены основные направления деятельности на 2019 год.

В заседании приняли участие президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, руководители всероссийских спортивных федераций, главы региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта.

Чистые победы

Началось заседание коллегии с выступления вице-премьера РФ по вопросам культуры и спорта Ольги Голодец. «Если говорить обо всех видах спорта, то у нас есть хорошие, прорывные достижения в некоторых видах спорта, которые для нас являются серьезной удачей, — отметила она. — Я говорю о достижениях во фристайле, в сноуборде. Это те виды спорта, которые даются нам сложно, где у нас не было наработанной школы».

Она напомнила, что за отчетный год российские спортсмены на крупных международных соревнованиях завоевали 327 наград, из которых 146 — высшего достоинства. Это позволило России по итогам прошлогодних чемпионатов мира по летним видам спорта занять третье место в неофициальном командном зачете, в текущем зимнем занимать промежуточное пятое место.

При этом Голодец подчеркнула, что добиваться высоких результатов спортсмены должны честным путем. Особенно с учетом того, что российский спорт находится на пути восстановления своей репутации после ряда громких допинговых скандалов.

Права Российского антидопингового агентства (РУСАДА) были восстановлены в сентябре прошлого года, и дальнейшая судьба российского спорта сейчас зависит от итогов проверки базы данных московской антидопинговой лаборатории. Если у Всемирного антидопингового агентства (WADA) не возникнет новых вопросов, тему массовых допинговых нарушений в российском спорте можно будет закрыть. И главное — не поднимать ее снова.

«Мы должны сделать все, чтобы хорошо выступить на Олимпиаде, и для этого мы должны продемонстрировать приверженность чистому спорту, о которой мы заявили, — сказала Голодец. — Об этом говорил и президент страны. Спорт должен быть чистым. И сегодняшние стабильные результаты в чистом спорте должны быть под особым контролем российских федераций».

Теме антидопинговой работы в своем выступлении уделил внимание и Колобков. «Прошлый год стал переломным, — заметил он. — Для того, чтобы система вновь заново заработала, нам надо было разработать целый комплекс мер, была проведена коллегиальная работа вместе с WADA, экспертами. Мы реализовали комплекс мер, который был утвержден правительством РФ, РУСАДА получило соответствие, перед нами были поставлены условия, часть уже выполнена, часть будет выполнена в ближайшее время, и РУСАДА будет работать в полной мере».

Флаг будет

В контексте российской антидопинговой системы была поднята тема восстановления прав российских легкоатлетов, которые по причине дисквалификации национальной федерации уже почти три года выступают на международных стартах в нейтральном статусе.

Колобков заверил, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) делает все необходимое, чтобы спортсмены принимали участие в соревнованиях со всеми атрибутами национальной команды.

Поздняков заявил, что на соревнованиях Международного олимпийского комитета (МОК), включая Олимпийские игры, российские спортсмены уже сейчас могут выступать под флагом страны.

«ОКР полностью восстановлен в правах более года назад, после Игр в Пхёнчхане. Поэтому во всех олимпийских мероприятиях все спортсмены олимпийской сборной команды будут выступать под флагом Российской Федерации, включая Игры в Токио в 2020 году», — сказал он.

Держава, премия, ГТО

Отдельно члены коллегии обсудили развитие спортивной инфраструктуры в стране, в том числе на примере наследия чемпионата мира по футболу и зимней Универсиады в Красноярске. Колобков рассказал о подготовке Санкт-Петербурга к чемпионату Европы по футболу и чемпионату мира по волейболу 2022 года. В планах правительства поддержка заявки Екатеринбурга на проведение летних Всемирных студенческих игр в 2023 году.

Также на заседании коллегии было объявлено, что ежегодный форум «Россия — спортивная держава» на этот раз пройдет в начале октября в Нижнем Новгороде. Определились и с датой проведения церемонии вручения Национальной спортивной премии. Она состоится 12 декабря на одной из главных площадок Москвы.

В конце заседания состоялась церемония вручения золотых знаков отличия ГТО и присвоения статуса «посол ГТО». Знаки получили 15 человек, среди них федеральный посол ГТО двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин, священнослужитель Иван Шабашов, пенсионер Мухарьям Ямбулатов.