Госдума приняла закон о штрафах для спортсменов за использование допинга

Законопроектом предлагалось внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Документ был внесен в Госдуму в 2016 году группой депутатов от ЛДПР.

Согласно проекту, за умышленное нарушение спортсменом установленных законодательством о физкультуре и спорте требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, выразившееся в использовании или попытке использования запрещенной субстанции или запрещенного метода, предлагается ввести штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Кроме того, за распространение спортсменом, тренером, специалистом по спортивной медицине или другим специалистом в области физкультуры и спорта запрещенной субстанции или метода, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, предлагается наказывать штрафом от 40 до 80 тысяч рублей.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее отмечал, что действующая административная ответственность за склонение несовершеннолетнего спортсмена к допингу исключается законопроектом из КоАП, но сохраняется в Уголовном кодексе.

Он пояснил, что «под уголовно наказуемое деяние по-прежнему подпадают любые умышленные действия тренеров, специалистов по спортивной медицине или других лиц, склонивших спортсмена к употреблению допинга, в том числе путем обмана, уговоров, советов, указаний, предложений».