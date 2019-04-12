РУСАДА назвало спортсменов, чаще всех проверяемых на допинг в начале 2019 г

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается, в первую тройку по количеству допинг-тестов за первый квартал года вошли только легкоатлеты. По шесть раз были взяты пробы у ходоков Елены Лашмановой и Дементия Чепарева, по пять — у бегуна Рудольфа Верховых и ходоков Романа Евстифеева и Сергея Широбокова.

Также за указанный период тестирование на допинг прошли 29 футболистов из клубов российской премьер-лиги и четыре игрока сборной России, выступающие в Европе: Денис Черышев («Валенсия», Испания), Александр Головин («Монако»), Вячеслав Караваев («Витесс», Нидерланды) и Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир», Турция).

Кроме них, допинг-тесты сдали еще 13 футболистов, игравших за сборную в марте: Илья Кутепов, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Марио Фернандес, Ильзат Ахметов, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Федор Чалов (все — ЦСКА), Далер Кузяев, Артем Дзюба (оба — «Зенит»), братья Антон и Алексей Миранчуки (оба — «Локомотив»), Юрий Газинский («Краснодар») и Андрей Семенов («Ахмат»), прошедший тестирование дважды.