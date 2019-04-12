РУСАДА назвало спортсменов, чаще всех проверяемых на допинг в начале 2019 г
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Победитель летнего чемпионата России-2018 по легкой атлетике в беге на 800 метров Сергей Дубровский сдал наибольшее количество
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Победитель летнего чемпионата России-2018 по легкой атлетике в беге на 800 метров Сергей Дубровский сдал наибольшее количество
Как отмечается, в первую тройку по количеству
Также за указанный период тестирование на допинг прошли 29 футболистов из клубов российской
Кроме них,
Самым тестируемым клубом стал московский ЦСКА, девять игроков которого прошли проверку. Дважды пробы сдавал полузащитник армейцев Алан Дзагоев. Второе место занимает «Краснодар», у которого тестирование прошли три игрока. Среди других футболистов один раз