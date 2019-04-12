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16:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РУСАДА назвало спортсменов, чаще всех проверяемых на допинг в начале 2019 г

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Победитель летнего чемпионата России-2018 по легкой атлетике в беге на 800 метров Сергей Дубровский сдал наибольшее количество допинг-проб в пуле тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с января по март 2019 года — его тестировали восемь раз, говорится в отчете РУСАДА, опубликованном на сайте агентства.

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечается, в первую тройку по количеству допинг-тестов за первый квартал года вошли только легкоатлеты. По шесть раз были взяты пробы у ходоков Елены Лашмановой и Дементия Чепарева, по пять — у бегуна Рудольфа Верховых и ходоков Романа Евстифеева и Сергея Широбокова.

Также за указанный период тестирование на допинг прошли 29 футболистов из клубов российской премьер-лиги и четыре игрока сборной России, выступающие в Европе: Денис Черышев («Валенсия», Испания), Александр Головин («Монако»), Вячеслав Караваев («Витесс», Нидерланды) и Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир», Турция).

Кроме них, допинг-тесты сдали еще 13 футболистов, игравших за сборную в марте: Илья Кутепов, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Марио Фернандес, Ильзат Ахметов, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Федор Чалов (все — ЦСКА), Далер Кузяев, Артем Дзюба (оба — «Зенит»), братья Антон и Алексей Миранчуки (оба — «Локомотив»), Юрий Газинский («Краснодар») и Андрей Семенов («Ахмат»), прошедший тестирование дважды.

Самым тестируемым клубом стал московский ЦСКА, девять игроков которого прошли проверку. Дважды пробы сдавал полузащитник армейцев Алан Дзагоев. Второе место занимает «Краснодар», у которого тестирование прошли три игрока. Среди других футболистов один раз допинг-тест сдал полузащитник «Ростова» Роман Еременко, который ранее отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина.

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