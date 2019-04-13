Нажива на Олимпиаде: РУСАДА замешано в уголовном деле

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Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на московское управление Министерства внутренних дел (МВД), неустановленные сотрудники некоммерческого партнерства РУСАДА под предлогом оплаты за поставку оборудования с 14 марта 2011 года по 20 декабря 2014 года «осуществили перечисление денежных средств в качестве оплаты заказанного оборудования по завышенной цене».

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России — “мошенничество в особо крупном размере”», — отметили в полиции.

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О начале расследования рассказал и глава РУСАДА Юрий Ганус. По его словам, антидопинговое агентство само обратилось к правоохранителям.

«Это правда. Было проведено внутреннее расследование. Оно завершилось подготовкой материалов и мы передали документы наблюдательному совету, а также прокуратуре и МВД. На основании этого и было возбуждено уголовное дело. О материалах я не могу говорить, поскольку продолжается следствие по этому делу», — цитирует Гануса телеканал «360».

Источник данного СМИ, знакомый с ситуацией, заметил, что речь идет о хищении средств на сумму в 1 млн рублей в период подготовки к Олимпиаде-2014 в Сочи. Тогда главой РУСАДА был ушедший из жизни в 2016 году Никита Камаев.

В контексте данных событий нельзя не упомянуть о том, что в феврале этого года глава Российского антидопингового агентства вызвал большой общественный резонанс, когда в резкой форме раскритиковал отношение россиян к проблеме допинга.

Как тогда сказал Ганус, в России приуменьшают проблему нарушения антидопинговых правил, маскируя ее под противостоянием Востока и Запада.

«Отвращение к допингу должно быть на генном уровне. В стране была проведена достаточно масштабная и достаточная успешная акция, связанная с борьбой с курением. Количество курильщиков значительно сократилось, плюс изменилось отношение к курению внутри корпораций, внутри общества. Вот так должно быть. Это очень важно. Допинг и допинговый кризис, который случился в России, это реальная проблема. Но у нас ее пытаются упростить, показать, что это борьба Востока и Запада, используют старые клише советской пропаганды», — цитировал руководителя организации Sport24.

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Не обошел стороной Ганус и скандал вокруг высказывания юной фигуристки Анастасии Шаботовой.

13-летняя спортсменка в ходе общения с подписчиками в инстаграме вскользь заявила о пользе «правильного допинга», из-за чего впоследствии девочку раскритиковала общественность.

«Простой пример — шутки наших молодых фигуристок и то, как на них отреагировали в обществе. Так себе ситуация. А рекламу посмотрите. У нас же в рекламе тоже тему допинга обыгрывают. Я сейчас даже не про “Милдронат” — его позиционируют, в первую очередь, как лекарство для сердечников, для обычных людей. Рекламируя корм для собак, говорят о допинге. Это что? Это нормально?» — недоумевал Ганус.

Также стоит отметить, что в период мошеннических действий, о которых идет речь выше, Московской антидопинговой лабораторией РУСАДА руководил Григорий Родченков — фигура, неразрывно связанная с одной из самых неприятных страниц в летописи российского спорта.

Речь идет о допинговом скандале в России 2015 года. Тогда Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило РУСАДА в сокрытии многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил со стороны российских спортсменов. Позднее The New York Times опубликовал резонансные заявления Родченкова, который стал информатором WADA.

Из-за обвинений бывшего главы Московской лаборатории WADA провело целое расследование, по итогам которого юрист Ричард Макларен опубликовал свой доклад, разоблачающий многих российских спортсменов в употреблении допинга. РУСАДА впоследствии было лишено прав. Выводы доклада Макларена до сих пор остаются не признаны Россией.

Осенью прошлого года РУСАДА удалось выполнить условия «дорожной карты» и вернуть свой статус, избежав повторной изоляции. А в феврале 2019-го Международный паралимпийский комитет (МПК) условно восстановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР). Это дало право отечественным спортсменам вновь выступать под флагом и гимном России на международных соревнованиях.

Однако в отношении некоторых атлетов по сей день продолжают вестись расследования.