В РУСАДА украли миллион? Подозреваемого уже нет в живых

Источник: Спорт-Экспресс

МВД подтвердило факт возбуждения уголовного дела против бывшего руководства РУСАДА по поводу хищения бюджетных средств в размере свыше одного миллиона рублей. Речь идет о периоде подготовки к Олимпийским играм 2014 года в Сочи, когда РУСАДА руководил ныне покойный Никита Камаев.

В начале выходных телеграм-канал Mash написал, что предыдущее руководство РУСАДА во главе с Камаевым нанесло бюджету ущерб более чем миллиард рублей. Предположительно, организация закупала оборудование для сбора биоматериала у фирм-однодневок по ценам в полтора раза выше рыночных. Всю документацию подписывал бывший исполнительный директор Никита Камаев, который скончался в 2016 году. Все это всплыло во время проверки бухгалтерской отчетности, которая прошла в рамках всестороннего аудита. По факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере уже возбуждено уголовное дело.

Ганус подтвердил факт возбуждения дела

Факт возбуждения уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере уже подтвержден. Но размер ущерба оказался существенно меньше — более миллиона рублей, а не миллиард. В курсе происходящего и нынешний генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

— Это правда, — сказал Ганус в интервью ТАСС. — Возбуждено уголовное дело. Было проведено внутреннее расследование. Оно завершилось подготовкой материалов, и мы передали документы наблюдательному совету, прокуратуре и МВД. На основании этого было возбуждено уголовное дело. Я не могу говорить о материалах дела, поскольку продолжается следствие.

Очевидно, что факт мошенничества в РУСАДА вскрылся далеко не вчера. Скорее всего, это произошло еще в начале осени, когда в организации произошел всесторонний аудит. Пройти мимо столь заметного нарушения проверяющие не могли. Но и делать его достоянием общественности не спешили. Публично обвинять покойного — это сомнительный пиар. Хотя о других вскрывшихся нарушениях тот же Ганус говорил охотно: например, о тысячах протоколов допинг-проб, которые не были внесены в систему ADAMS.

Важно понимать, что даже если расследование уголовного дела подтвердит факт нарушения, на будущем РУСАДА это никак не скажется. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не волнует состояние российского бюджета. Если РУСАДА покупает пробирки для взятия допинг-проб по ценам в полтора раза выше рыночных — это только наше внутреннее дело. Главное, чтобы сами пробирки соответствовали требованиям, а к этому как раз вопросов не было.

Так что статус соответствия у РУСАДА за мошенничество прошлого руководства точно не отберут. Это могут сделать только за дела сегодняшнего дня: например, если до июня этого года ВАДА не получит требуемые образцы проб из Московской лаборатории. Или если в уже переданной в ВАДА электронной базе данных обнаружатся какие-то явные свидетельства подделок. Но в это верить как-то уж совсем не хочется.

Сесть в тюрьму за 150 тысяч рублей в месяц

Интересно, почему о проделках Камаева заговорили именно сейчас. Не для кого не секрет, что покойного исполнительного директора связывали доверительные отношения с бывшим главой лаборатории Григорием Родченковым, они вместе учились. Сама по себе дружба людей, занимающих подобные посты, не совсем этична. Это примерно как если бы прокурор с детства дружил с адвокатом защиты. Не исключено, если Родченков и Камаев вместе проворачивали разные дела. Например, заказывали пробирки для сбора биоматериалов у определенных фирм, а доходы делили. Но разбираться в этом должно следствие.

В принципе, стать объектом обвинения на основе некорректного проведения тендера может любой руководитель. Распоряжение бюджетными деньгами подразумевает огромные объемы отчетности. Запутаться и попасть под следствие тут можно даже без злого умысла. Неслучайно, когда РУСАДА объявило о поиске генерального директора, претендентов на место, которое в итоге занял Юрий Ганус, было совсем немного. Потому что распоряжаться бюджетными миллионами и рисковать попасть в тюрьму, имея официальную зарплату в 150 тысяч рублей — это то еще удовольствие.

Кстати, о деньгах. Предыдущее руководство РУСАДА, уже в разгар допингового кризиса, закупило пробирок фирмы Berlinger на большую сумму. Это вроде бы было оправдано: собирать пробы же во что-то нужно. Но вскоре эта модель пробирок была признана ненадежной: крышку можно было открыть голыми руками. Berlinger усовершенствовала механизм закрывания и выпустила новую модель. Получилось, что сотни пробирок из предыдущей партии можно было выкинуть в мусорное ведро — а это тоже совсем немаленькая сумма.