Фоторепортажи
10Карпин переиграл «Спартак»
19Как выглядел мир, когда «Ливерпуль» становился чемпионом Англии
12:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Объявлено полное расписание соревнований на летних ОИ-2020 в Токио

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Во вторник было объявлено полное расписание летних Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года, сообщается на сайте соревнований.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Первый чемпион Игр-2020 определится 25 июля в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров у женщин. Всего в этот день будут разыграны 11 комплектов медалей.

Читайте также
Японский министр, ответственный за ОИ-2020, подал в отставку

Финальный матч в соревнованиях по футболу у мужчин на Олимпийских играх в Токио состоится 8 августа, у женщин — 7 августа. Финалы в баскетболе, гандболе и волейболе у мужчин и женщин пройдут 8 и 9 августа соответственно.

Соревнования по плаванию пройдут с 25 июля по 2 августа, теннису — с 25 июля по 2 августа, борьбе — с 2 по 8 августа, тяжелой атлетике — с 25 июля по 5 августа, синхронному плаванию — с 3 по 8 августа, прыжкам в воду — с 26 июля по 8 августа, фехтованию — с 25 июля по 2 августа, дзюдо — с 25 июля по 1 августа, спортивной гимнастике — с 25 июня по 4 августа, художественной гимнастике — с 7 по 9 августа, боксу (если останется в программе Игр) — с 25 июля по 9 августа.

Ранее было представлено расписание соревнований по легкой атлетике.

 Уткин прокомментировал поступок спартаковца, сломавшего американцу нос
Избитый водитель объяснил, почему не принял 500 тысяч руб. от Мамаева
«Каролина» разгромила «Вашингтон», Овечкин и Свечников подрались
Плющенко создает собственную тренерскую группу
Футболист «Зенита» признан лучшим игроком 23-го тура РПЛ
Мечта о весне. Почему плей-офф ЛЧ так похож на «Игру престолов»
СМИ: «Интер» готов заплатить за игрока «Лилля» 60 млн евро
UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова
Фанаты «Вашингтона» одобрили нокаут от Овечкина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь