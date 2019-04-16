Объявлено полное расписание соревнований на летних ОИ-2020 в Токио

Первый чемпион Игр-2020 определится 25 июля в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров у женщин. Всего в этот день будут разыграны 11 комплектов медалей.

Финальный матч в соревнованиях по футболу у мужчин на Олимпийских играх в Токио состоится 8 августа, у женщин — 7 августа. Финалы в баскетболе , гандболе и волейболе у мужчин и женщин пройдут 8 и 9 августа соответственно.

Соревнования по плаванию пройдут с 25 июля по 2 августа, теннису — с 25 июля по 2 августа, борьбе — с 2 по 8 августа, тяжелой атлетике — с 25 июля по 5 августа, синхронному плаванию — с 3 по 8 августа, прыжкам в воду — с 26 июля по 8 августа, фехтованию — с 25 июля по 2 августа, дзюдо — с 25 июля по 1 августа, спортивной гимнастике — с 25 июня по 4 августа, художественной гимнастике — с 7 по 9 августа, боксу (если останется в программе Игр) — с 25 июля по 9 августа.