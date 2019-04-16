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15:27 (мск), источник: ТАСС

ФМБА подготовило программы для потенциальных призеров Олимпийских игр в Токио

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) подготовило программы подготовки потенциальных призеров к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Об этом журналистам заявил глава ФМБА Владимир Уйба.

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«Мы подготовили пакет предложений по индивидуальным программам для медалистов, — сказал Уйба. — Это дорогое удовольствие — программа вывода на физиологический пик в потенциальном финале, это большая работа. Мы смотрим календарь Игр, высчитываем физиологические пики, наша основная задача — подготовка персональных протоколов. Ничего запрещенного в них нет, они не имеют ничего общего с WADA [Всемирным антидопинговым агентством]».

«Конечно, там есть и фармакопия, но только разрешенная», — добавил глава ФМБА.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.

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