ФМБА подготовило программы для потенциальных призеров Олимпийских игр в Токио
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Федеральное
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Федеральное
«Мы подготовили пакет предложений по индивидуальным программам для медалистов, — сказал Уйба. — Это дорогое удовольствие — программа вывода на физиологический пик в потенциальном финале, это большая работа. Мы смотрим календарь Игр, высчитываем физиологические пики, наша основная задача — подготовка персональных протоколов. Ничего запрещенного в них нет, они не имеют ничего общего с WADA [Всемирным антидопинговым агентством]».
«Конечно, там есть и фармакопия, но только разрешенная», — добавил глава ФМБА.
Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.