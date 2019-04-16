ФМБА подготовило программы для потенциальных призеров Олимпийских игр в Токио

«Мы подготовили пакет предложений по индивидуальным программам для медалистов, — сказал Уйба. — Это дорогое удовольствие — программа вывода на физиологический пик в потенциальном финале, это большая работа. Мы смотрим календарь Игр, высчитываем физиологические пики, наша основная задача — подготовка персональных протоколов. Ничего запрещенного в них нет, они не имеют ничего общего с WADA [Всемирным антидопинговым агентством]».