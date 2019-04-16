РУСАДА: Белгородская область — лидер в рейтинге антидопинговой деятельности

Лидирует в рейтинге антидопинговой деятельности Белгородская область, второе место занимает Красноярский край, на третьем месте идет Ставропольский край. В числе худших оказались Вологодская область, Амурская область, республика Тыва, на последнем месте в рейтинге располагается республика Татарстан.

Рейтинг, который обновляется каждый месяц, демонстрирует объем выполняемой антидопинговой работы в каждом субъекте Российской Федерации и дает возможность регионам на одинаковом уровне реализовывать антидопинговые образовательные программы. Рейтинг составляется по следующим критериям оценки: план-график, раздел «антидопинг» на сайте регионального органа, ежемесячный отчет о проведенных мероприятиях, соглашение с РУСАДА о сотрудничестве и ответственный специалист за антидопинговое обеспечение.