Сборную России на ОИ-2020 будут сопровождать около 50 специалистов от ФМБА

«Мы с Минспортом работаем в постоянном контакте, они дают нам группу спортсменов, которые с высокой долей вероятности будут бороться за медали Игр, мы готовим индивидуальный план сопровождения и поддержки. Для остальных мы готовым программу поддержки и сопровождения по общему принципу, — сказал Уйба журналистам. — У нас бригада по сопровождению сборной команды до 50 человек, и мы будем этого стандартного варианта придерживаться в Токио».