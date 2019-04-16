Сборную России на ОИ-2020 будут сопровождать около 50 специалистов от ФМБА
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Руководитель Федерального
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Руководитель Федерального
Олимпиада-2020 пройдет в столице Японии с 24 июля по 9 августа.
«Мы с Минспортом работаем в постоянном контакте, они дают нам группу спортсменов, которые с высокой долей вероятности будут бороться за медали Игр, мы готовим индивидуальный план сопровождения и поддержки. Для остальных мы готовым программу поддержки и сопровождения по общему принципу, — сказал Уйба журналистам. — У нас бригада по сопровождению сборной команды до 50 человек, и мы будем этого стандартного варианта придерживаться в Токио».
«В эту бригаду входят и врачи, и массажисты, и психологи, и организаторы, и специалисты по законодательству WADA. Думаю, в Токио в этой бригаде будет специалистов 50, не меньше», — добавил он.