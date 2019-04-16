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16:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборную России на ОИ-2020 будут сопровождать около 50 специалистов от ФМБА

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба сообщил, что около 50 специалистов агентства будут заниматься сопровождением сборной России на Олимпийских играх в Токио.

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Олимпиада-2020 пройдет в столице Японии с 24 июля по 9 августа.

«Мы с Минспортом работаем в постоянном контакте, они дают нам группу спортсменов, которые с высокой долей вероятности будут бороться за медали Игр, мы готовим индивидуальный план сопровождения и поддержки. Для остальных мы готовым программу поддержки и сопровождения по общему принципу, — сказал Уйба журналистам. — У нас бригада по сопровождению сборной команды до 50 человек, и мы будем этого стандартного варианта придерживаться в Токио».

«В эту бригаду входят и врачи, и массажисты, и психологи, и организаторы, и специалисты по законодательству WADA. Думаю, в Токио в этой бригаде будет специалистов 50, не меньше», — добавил он.

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