Кот и медведь стали талисманами олимпийской «Команды России»

Ими стали кот, напоминающий по форме шапку-ушанку, и медведь, созданный по подобию неваляшки и матрешки. Имена для талисманов в течение двух недель будут выбирать болельщики. Голосование будет осуществляться на страничках проекта в социальных сетях.

Во время представления талисманов в гостях у ведущего «Матч ТВ» Ильи Трифанова присутствовали пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Анастастия Давыдова, ныне занимающая пост генерального секретаря ОКР, олимпийская чемпионка Рио-2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун, куратор проекта «Команда России» Дмитрий Маневич и первый в истории чемпион ЮОИ по брейк-дансу Сергей Чернышев. До старта Олимпийских игр 2020 года эти персонажи будут присутствовать на соревнованиях с участием сборной России, чтобы поддерживать спортсменов и развлекать болельщиков. Талисманы разработала «Студия Артемия Лебедева». Летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио.