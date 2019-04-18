Кот и медведь стали талисманами олимпийской «Команды России»
Олимпийский комитет России (ОКР) представил талисманов «Команды России» в эфире «Матч ТВ».
Олимпийский комитет России (ОКР) представил талисманов «Команды России» в эфире «Матч ТВ».
Ими стали кот, напоминающий по форме
Во время представления талисманов в гостях у ведущего «Матч ТВ» Ильи Трифанова присутствовали пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Анастастия Давыдова, ныне занимающая пост генерального секретаря ОКР, олимпийская чемпионка Рио-2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун, куратор проекта «Команда России» Дмитрий Маневич и первый в истории чемпион ЮОИ по