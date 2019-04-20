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15:56 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Британские спортсмены пропустили 224 допинг-теста в период с 2010 по 2014 год

ТАСС, 20 апреля. Спортсмены Великобритании пропустили 224 допинг-теста за отрезок с 2010 по 2014 год. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на данные Британского антидопингового агентства.

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Источник: РИА "Новости"

Всплеск пропущенных тестов приходится на 2011 год, когда произошло 66 таких случаев. Отмечается, что в 2010-м и в 2012-м британский легкоатлет Мо Фара пропустил два допинг-теста, один из которых приходился на время Олимпиады 2012 года. На Олимпиаде в Лондоне он выиграл две золотые медали на дистанциях 5000 м и 10000 м.

В ноябре 2018 года Международный олимпийский комитет принял решение о перепроверке всех допинг-проб, взятых во время Олимпийских игр в Лондоне.

XXX летние Олимпийские игры прошли в Лондоне с 27 июля по 12 августа 2012 года.

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