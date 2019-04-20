СМИ: Британские спортсмены пропустили 224 допинг-теста в период с 2010 по 2014 год
ТАСС, 20 апреля. Спортсмены Великобритании пропустили 224
ТАСС, 20 апреля. Спортсмены Великобритании пропустили 224
Всплеск пропущенных тестов приходится на 2011 год, когда произошло 66 таких случаев. Отмечается, что в 2010-м и в 2012-м британский легкоатлет Мо Фара пропустил два
В ноябре 2018 года Международный олимпийский комитет принял решение о перепроверке всех
XXX летние Олимпийские игры прошли в Лондоне с 27 июля по 12 августа 2012 года.