Офицеры РУСАДА не извещают атлетов о визитах по телефону, руководствуясь установками WADA

Источник: РИА "Новости"

19 апреля в Москве состоялось очередное заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР), одним из основных пунктов в повестке дня стала тема доступа инспекторов допинг-контроля к атлетам во внесоревновательный период. Собравшиеся не считают правильной ситуацию, когда спортсмены несут ответственность за то, что офицеры РУСАДА не могут попасть к ним по причине сломанного домофона или особенностей пропускного режима, что в итоге оборачивается предупреждениями, а в некоторых случаях и дисквалификациями. Члены комиссии спортсменов ОКР призывают офицеров РУСАДА, обнаруживших проблемы с физическим доступом к спортсмену, оповещать его о своем визите за несколько минут до окончания отведенного часового интервала. Согласно имеющейся у членов комиссии информации, инспекторы допинг-контроля WADA имеют возможность звонить спортсменам в последние пять минут.

«РУСАДА ранее уже получало письма от комиссии спортсменов ОКР с предложениями оповещать спортсменов о визитах инспекторов допинг-контроля за несколько минут до завершения отведенного на эту процедуру часового интервала, — заметила Пахноцкая. — Но мы не будем менять свой регламент. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу и Общероссийским антидопинговым правилам, спортсмен сам обязан обеспечить свою доступность для тестирования».

«Некоторое время назад мы обратились в WADA c запросом о потенциальной возможности телефонных оповещений спортсменов в последние пять минут часового интервала. Коллеги ответили, что международный стандарт допускает такую возможность, но оставляет все это на усмотрение тестирующей организации. Российскому антидопинговому агентству, по мнению WADA, пока не нужно менять порядок допинг-тестирования, которым оно руководствуется в последние годы. Эти настоятельные рекомендации были обусловлены прошлыми серьезными проблемами России в сфере борьбы с допингом», — отметила собеседница ТАСС.