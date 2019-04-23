В России впервые предъявлено обвинение за склонение к использованию допинга

Дело было возбуждено в отношении инструктора одного из физкультурно-оздоровительных центров города Северодвинск.

«УМВД России по Архангельской области предъявило обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом “б” части 2 статьи 230.1 и частью 1 статьи 234 УК РФ, и направило материалы дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями в Северодвинский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении РУСАДА.

«В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый выбрал из воспитанников трех спортсменов, которые показывали высокие результаты, и начал готовить их для участия в общероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу. Желая добиться более высоких показателей, используя доверительные отношения с подростками, тренер убедил их в необходимости использования запрещенных веществ, позволяющих временно повышать силовые показатели», — говорится в заявлении антидопингового агентства.

Отмечается, что инструктор в течение нескольких месяцев — с октября 2017 года по январь 2018 года — еженедельно во время тренировок вводил подросткам инъекции тестостерона, запрещенного для использования в спорте.