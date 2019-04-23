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16:05 (мск), источник: ТАСС

РУСАДА зафиксировало 99 нарушений спортсменами правил доступности в 2019 году

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российские спортсмены, находящиеся в пулах допинг-тестирования, с начала 2019 года допустили 99 нарушений правил доступности. Об этом во вторник сообщила ТАСС заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

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Каждый находящийся в пуле тестирования спортсмен согласно Всемирному антидопинговому кодексу и Общероссийским антидопинговым правилам обязан предоставить в системе контроля АДАМС полную детальную информацию о своем местонахождении и обеспечить свою доступность для тестирования.

«РУСАДА зафиксировало с начала 2019 года 99 нарушений (флажков) правил доступности, повлекших за собой пропуск допинг-тестов. Спортсменов в обозначенное время либо не было в указанном месте, либо они вовсе не указали свое местоположение. По результатам административного пересмотра с учетом представленных спортсменами объяснений мы “простили” 22 флажка», — заметила Пахноцкая.

Собеседница ТАСС подчеркнула, что инспекторы допинг-контроля руководствуются политикой тестирования РУСАДА, главная задача состоит в том, чтобы любым разумным способом отобрать пробу у спортсмена. «РУСАДА действует в интересах чистых спортсменов, обеспечивая, таким образом возможность их участия в международных соревнованиях разного уровня, для отбора на которые необходимо наличие определенного количества проб у каждого спортсмена», — отметила Пахноцкая.

«Необходимо подчеркнуть важный момент — на этапе выхода отечественной антидопинговой системы из кризиса и восстановления РУСАДА правительство Российской Федерации обеспечило доступ для допинг-контроля в закрытые города. В нашем же случае некоторые спортсмены ведут речь про сломанные домофоны и ночевки в частных отелях как причины для их оповещения за несколько минут до окончания одночасового окна. Это вызывает удивление и демонстрирует несерьезное отношение таких атлетов к своим профессиональным обязанностям», — заключила заместитель генерального директора РУСАДА.

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