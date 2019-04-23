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17:29 (мск), источник: ТАСС

Минспорт РФ призвал федерации усилить контроль за ведением атлетами своих профилей в АДАМС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Заместитель министра спорта РФ Игорь Сидоркевич, выступая во вторник в Олимпийском комитете России на образовательном антидопинговом мероприятии «День АДАМС», призвал все спортивные федерации усилить и наладить контроль за предоставлением спортсменами в АДАМС всей необходимой информации. Об этом сообщил ТАСС сотрудник пресс-службы Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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23 апреля в Олимпийском комитете России прошел «День АДАМС». Данное информационно-образовательное мероприятие проводилось при поддержке Российского антидопингового агентства для представителей общероссийских спортивных федераций. Цель мероприятия — предотвращение нарушений спортсменами предоставления информации о местоположении.

«Перед началом мероприятия с приветственным словом выступил заместитель министра спорта России Игорь Сидоркевич, который призвал все спортивные федерации усилить и наладить контроль за предоставлением спортсменами в АДАМС всей необходимой информации в соответствии с установленными правилами. Заместитель министра отметил, что только федерации обладают информацией о нарушениях спортсменами правил доступности», — сообщил собеседник ТАСС.

Специалисты Российского антидопингового агентства рассмотрели особенности работы в системе AДАМС, а также наиболее типичные ошибки при заполнении системы. Также была продемонстрирована пошаговая видеоинструкция, разработанная командой РУСАДА, с которой любой желающий может ознакомиться на официальных интернет-ресурсах агентства.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все профессиональные спортсмены, включенные в пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля АДАМС указывать местонахождение в любой день и период времени, в который они должны быть в указанном месте. В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение 12 месяцев такие спортсмены могут понести дисквалификацию сроком до двух лет.

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