Минспорт РФ призвал федерации усилить контроль за ведением атлетами своих профилей в АДАМС

23 апреля в Олимпийском комитете России прошел «День АДАМС». Данное информационно-образовательное мероприятие проводилось при поддержке Российского антидопингового агентства для представителей общероссийских спортивных федераций. Цель мероприятия — предотвращение нарушений спортсменами предоставления информации о местоположении.

«Перед началом мероприятия с приветственным словом выступил заместитель министра спорта России Игорь Сидоркевич, который призвал все спортивные федерации усилить и наладить контроль за предоставлением спортсменами в АДАМС всей необходимой информации в соответствии с установленными правилами. Заместитель министра отметил, что только федерации обладают информацией о нарушениях спортсменами правил доступности», — сообщил собеседник ТАСС.

Специалисты Российского антидопингового агентства рассмотрели особенности работы в системе AДАМС, а также наиболее типичные ошибки при заполнении системы. Также была продемонстрирована пошаговая видеоинструкция, разработанная командой РУСАДА, с которой любой желающий может ознакомиться на официальных интернет-ресурсах агентства.