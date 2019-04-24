Теперь штраф за допинг — 50 тысяч рублей. Что изменится?

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Не так давно в России была введена уголовная ответственность за допинг. Правда, касается она не самих спортсменов, а тренеров и персонала, которые склоняли атлета к употреблению запрещенных субстанций. Но этого оказалось мало — отныне за использование и даже попытку использования допинга ответственность будет налагаться и на спортсменов. Но не уголовная, а административная. За умышленное использование спортсменом или попытку использования запрещенной субстанции или запрещенного метода — штраф 30−50 тысяч рублей.

Правда, Министерство внутренних дел, которое будет расследовать такие дела, должно еще доказать умысел. Дальше все будет развиваться по тому же сценарию, как, например, автомобильные нарушения на дорогах. Штрафы пойдут в бюджет государства. Также штраф в размере от 40 до 80 тысяч рублей вводится за распространение запрещенной субстанции или метода (если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния).

Юрий Ганус: «Этот закон — шаг вперед»

— Мы всячески поддерживаем эти начинания, — заверил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

— Объясните.

— РУСАДА — не карательная организация. И мы не заинтересованы в том, чтобы наши спортсмены находились в санкционном режиме. Наоборот мы должны защищать чистых атлетов. При этом нужно понимать, что в настоящий момент вопросы с допингом у нас стоят крайне остро, а из-за отдельных нарушений отстранена целая федерация — ВФЛА. В этой связи должна быть ответственность.

— По-вашему, штрафы в размере 30−50 тысяч рублей могут остановить допингистов?

— Нет, конечно. Но это — первый шаг. Понятно, что разговор нужно вести о другом составе ответственности. Однако на данный момент хорошо и это, прежде ведь не было вообще ничего. Мы исходим из того, что система нормативного регулирования в нашей стране развивается, и принятие административной ответственности спортсмена за использование или использование допинга открывает определенные перспективы, в том числе, процессуальные.

Размер штрафа, исходя из существующей проблематики, незначителен. Тут я с вами согласен. Но данное административное наказание не является тем большим ограничительным барьером. Просто появляются нормы, которых не было раньше, и сам факт этого мы приветствуем.

— Какого порядка суммы стали бы реальным барьером?

— Тут вопрос не в штрафах, а в культуре. Сейчас размеры премиальных несопоставимо выше, вы это прекрасно знаете. Но с точки зрения развития нормативной базы в этой области и регулирования антидопинговой деятельности — этот закон определенный шаг вперед. Пока что просто идет движение в правильном направлении. А дальше ответственность нужно усиливать.

Нельзя просто взять — и установить штраф в миллион

— Если спортсмен высокооплачиваемый, например, футболист, то как его отпугнет такой штраф? Его отпугнет дисквалификация, а не 50 тысяч, — считает председатель антидопинговой комиссии Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров. — Отстранение для высококлассных спортсменов куда страшнее. А вот в некоммерческих видах спорта, где люди занимаются в первую для удовлетворения своих амбиций, и 30 тысяч будет серьезной суммой. И, возможно, этот административный штраф как раз станет тем недостающим звеном в борьбе с допингом. Я считаю, что это положительные изменения. По крайней мере, как переходная мера.

— Согласен с тем, что суммы штрафов должны быть гораздо выше, — поделился один из инициаторов закона, президент Федерации керлинга России и депутат Годумы Дмитрий Свищев. — Проблема в том, что у нас огромное количество ограничений. Это все привязано к зарплатам, прожиточному минимуму и так далее. То есть нельзя просто взять — и установить штраф в миллион. Мы ограничены другими законами и 50 тысяч — предельная сумма на сегодняшний день. Но для того, чтобы реально стимулировать потенциальных нарушителей, конечно, нужны большие цифры. В Италии за допинг вообще дают уголовный срок.