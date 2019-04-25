Процент целевого тестирования РУСАДА составил в прошлом году 50%

Источник: РИА "Новости"

«У нас фактически целевое тестирование достигает 50%. Фактически из 9502 проб, которые мы отобрали в прошлом году. Мы в 50% случаев выезжали под каждого спортсмена, мы знали, к кому мы едем», — сказал Ганус.

Он отметил также, что в 2017 году агентством было отобрано порядка 6100 проб, таким образом идет тенденция на увеличение количества исследований. «В этом году мы должны будем отобрать 11 тысяч проб, в следующем 13 тысяч. В рамках того же бюджета», — подчеркнул Ганус.