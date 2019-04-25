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16:14 (мск), источник: ТАСС

Процент целевого тестирования РУСАДА составил в прошлом году 50%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Процент целевого тестирования в общем объеме отбора проб Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в прошлом году составил порядка 50%. Об этом сообщил в четверг журналистам глава агентства Юрий Ганус в ходе IX Международного научного конгресса «Спорт, человек, здоровье».

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Источник: РИА "Новости"

«У нас фактически целевое тестирование достигает 50%. Фактически из 9502 проб, которые мы отобрали в прошлом году. Мы в 50% случаев выезжали под каждого спортсмена, мы знали, к кому мы едем», — сказал Ганус.

Он отметил также, что в 2017 году агентством было отобрано порядка 6100 проб, таким образом идет тенденция на увеличение количества исследований. «В этом году мы должны будем отобрать 11 тысяч проб, в следующем 13 тысяч. В рамках того же бюджета», — подчеркнул Ганус.

«В данный момент времени РУСАДА является одной из наиболее эффективных национальных антидопинговых организаций в мире. РУСАДА восстановлена в соответствии, в данный момент времени выполняем полностью весь объем работ по антидопинговой деятельности. Ни одна организация в мире не обеспечивает страховое покрытие тестирования крови — любой ущерб, который может быть нанесен спортсмену при тестировании, при заборе крови, будет покрыт страховым возмещением. Мы это делаем уже второй год», — сообщил Ганус.

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