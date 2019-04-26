Поздняков: Цель ОКР — авторитет, который был у Олимпийского комитета СССР

Источник: РИА "Новости"

«Проведение Игр в Белоруссии — фактор приятный, но ни к чему не обязывающий»

— Станислав Алексеевич, в июне в Белоруссии пройдут вторые Европейские игры. Насколько сильным составом поедет на них сборная России? И определены ли уже составы команд?

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— Составы еще не определены, мы будем утверждать их на июньском заседании исполкома ОКР. Безусловно, в тех видах спорта, в которых соревнования в Минске будут носить квалификационный характер к Олимпийским играм, выступят наши сильнейшие представители. И таких видов — большинство. В боксе и дзюдо пройдут, по сути, полноценные чемпионаты Европы. Еще в восьми видах будут разыгрываться олимпийские лицензии. Это, конечно, не окончательный отбор, но получается, что почти все соревнования в Минске будут носить квалификационный характер.

Вообще, логика Европейских игр, которые проводятся за год до Олимпийских игр, диктует необходимость включения в их программу именно тех видов спорта, которые так или иначе связаны с грядущей Олимпиадой. Это очень удобная возможность для европейских ассоциаций включать в программу континентальные отборочные турниры. Например, я как руководитель Европейской конфедерации фехтования планирую ре-интегрировать свой вид спорта в эту программу (фехтование входило в программу Европейских игр-2015, но в этом году в Минске представлено не будет — ред.).

— А вот наши гимнасты решили свои квалификационные задачи на недавнем чемпионате Европы, в этом виде спорта олимпийского отбора на Европейских играх не будет. Гимнастам есть резон посылать в Минск сильнейший состав? И будете ли вы на этом настаивать?

— Каждая федерация выстраивает свою стратегию подготовки к Олимпийским играм. В связи с этим ОКР никогда не будет настаивать на участии того или иного спортсмена в Европейских играх и тем более диктовать какие-то условия.

Тем не менее, регулярно общаясь с коллегами из общероссийских спортивных федераций, мы просим выставлять такие составы, которые были бы конкурентоспособны. Ведь это событие будет достаточно широко освещаться в СМИ, наши соотечественники будут внимательно следить за соревнованиями, в том числе и за таблицей общекомандного медального зачета. И, конечно, нам интересно, чтобы Олимпийская команда России выступила так же успешно, как это было четыре года назад в Баку.

— Биатлонисты перед началом сезона говорили, что «раз уж чемпионат Европы проходит в Белоруссии, это обязывает нас из братских чувств отправить туда команду посильнее». Будут ли эти вполне понятные братские чувства влиять на комплектование всей российской команды на Европеаду в Минске?

— На комплектование российской команды для участия в Европейских играх в Минске будет влиять целесообразность и необходимость выступления того или иного спортсмена. Повторю, у каждой федерации свой календарь, и в этом календаре может стоять чемпионат мира сразу после Игр. А продержать большого спортсмена на пике формы в течение месяца практически невозможно. Тем не менее, в большинстве случаев, и об этом можно говорить уже сейчас, выступать за нашу команду будут сильнейшие спортсмены.

В первую очередь, важен сам факт участия в Европейских играх достойным представительством. Ну, а то, что событие происходит в Белоруссии, для нас приятно вдвойне. Сам факт этого со спортивной точки зрения нас ни к чему не обязывает, но это очень близкий нам братский народ, и часть культурной программы, организованной в нашем «Доме болельщика» в Минске, будет посвящена именно российско-белорусской дружбе.

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— Итак, в рамках Игр пройдут два полноценных чемпионата Европы. Не это ли главная цель Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) — свести в конечном итоге все первенства континента по олимпийским видам спорта в один глобальный проект?

— Да, именно такая задача ставится. Конечно, достижение этой цели потребует времени и очень большого количества усилий всех заинтересованных сторон. Ведь у каждого олимпийского вида спорта своя история и, помимо этого, своя стоимость на рынке. Учесть все особенности каждой дисциплины достаточно сложно.

Огромный плюс соревнований под эгидой олимпийского движения в том, что, собирая всех под одно крыло, мы привлекаем внимание и спонсоров, и прессы, и болельщиков. Это внимание автоматически распространяется на все виды спорта. Тем не менее, у отдельных спортивных организаций маркетинговая стратегия никак с Европейскими играми не сопряжена. К примеру, в прошлом году в Глазго и в Берлине проходил объединенный чемпионат Европы (водные виды, спортивная гимнастика, легкая атлетика, гребля, велоспорт, гольф — ред.). Это как раз та история, когда организаторы пытаются одновременно провести и коммерчески унифицировать чемпионаты по интересным с маркетинговой точки зрения видам спорта.

Главная же задача олимпийского движения, несмотря на разный вес и разную стоимость разных видов, — объединить их под одним крылом. Есть известный пример, как это делает уже второе столетие Международный олимпийский комитет (улыбается). Да, EOК тоже пытается занять свою нишу. Ведь уже давно существуют и Азиатские игры, и Панамериканские. Это мероприятие интересно и в смысле спорта, и в смысле бизнеса. Единственная проблема, судя по моему опыту общения с зарубежными коллегами, в том, что в Европе каждая страна имеет свое собственное мнение. И здесь процессы коммуникации для решения общих задач проходят сложнее. Но, тем не менее, за этим будущее, я уверен.

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«Сколько бы мы ни составляли медальные планы, они редко совпадают с реальностью»

— Самый болезненный для болельщиков вопрос по Олимпийским играм в Токио — это полноценное участие в них российских штангистов, легкоатлетов, гребцов и представителей других проблемных «допинговых» видов спорта. Каковы на данный момент, за год с лишним до начала Игр, именно их олимпийские перспективы?

— Начну с того, о чем я в последнее время достаточно часто говорю. На Олимпийских играх в Токио будет представлена Олимпийская команда России. Под эгидой национального олимпийского комитета. И все спортсмены, которые пройдут квалификацию, будут представлять нашу страну под национальным флагом.

Что касается проблемных видов, то здесь ситуация у всех разная. В тяжелой атлетике на сегодняшний день все ясно. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) исполняет наказание, наложенное международной федерацией. И выражается это в том, что Россия будет представлена в Токио только двумя спортсменами — по одному в мужском и женском разрядах. Изменить здесь мы ничего не можем. Под серьезными ограничениями в тяжелой атлетике сейчас не только Россия, но и еще восемь стран. Это проблема не отдельно взятой национальной федерации, а вида спорта в целом.

Вы же знаете, что в какой-то момент само присутствие тяжелой атлетики в олимпийской программе было под вопросом. Тем не менее, удалось отстоять этот вид спорта. Мы со своей стороны многое делаем сейчас вместе с ФТАР, чтобы ликвидировать те допинговые проявления, которые существовали в этом виде спорта много лет. И в следующем году, несмотря на то, что на Играх в Токио выступят всего два наших штангиста, правительством и министерством спорта России принято решение проводить чемпионат Европы в Москве. Для того, чтобы показать мировому сообществу и нашим соотечественникам, что этот вид спорта для нас важен и мы хотим его продвигать, одновременно решая насущные проблемы.

Что касается гребного спорта — наша национальная федерация провела очень большую работу, включающую дополнительное тестирование ведущих спортсменов. ОКР активно в этом помогал, и мы надеемся, что результаты этой деятельности помогут сборной команде быть максимально представленной в Токио. Другой вопрос, что нашим гребцам надо еще пройти квалификацию, но других ограничений у них нет.

По поводу легкой атлетики скажу, что все спортсмены, которые выполнят соответствующие нормативы, будут участвовать в Играх в составе Олимпийской команды России. Один пример такого норматива у нас уже есть (Василий Мизинов победил в ходьбе на 20 км на турнире в Чехии с результатом 1:20.14 при нормативе 1:21.00 — ред.). Подчеркиваю, спортсмены будут участвовать в Играх вне зависимости от статуса Всероссийской федерации легкой атлетики.

Существует еще определенная проблема в боксе на уровне вида спорта в целом. После недавних событий вокруг руководства Международной ассоциации бокса (AIBA) до сих пор не утвержден список квалификационных турниров к Олимпийским играм. Проще говоря, никто не знает, каковы критерии отбора в Токио. Мы в постоянном контакте с коллегами из МОК. Судя по всему, этот очень важный вопрос будет обсуждаться на исполкоме МОК, который и уполномочен принимать окончательное решение. Надеемся, что ситуация разрешится в кратчайшие сроки.

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— Если уже виден контур Олимпийской команды России, то составлен ли уже пресловутый «медальный план» на Игры в Токио? Да и надо ли его составлять?

— Для нас как для одной из самых успешных стран в истории олимпийского движения в первую очередь важен не факт наличия плана, а постоянное присутствие в первой тройке медального зачета. Мы должны быть конкурентоспособными в максимально большом количестве видов спорта. Практика такова, что какая-нибудь страна в одном из самых медалеёмких видов спорта выигрывает большинство наград и за счет этого занимает высокое общекомандное место.

Но и в Советском Союзе, и в современной России несколько иной подход и задачи. Мы ни в коем случае не должны ограничиваться двумя-тремя топовыми, пусть даже самыми интересными дисциплинами. У нас большая страна, с богатыми традициями, разными климатическими зонами, национальными спортивными особенностями разных народов. Безусловно, нам нужно это эффективно использовать. Так что упор мы всегда делаем на то, чтобы получить максимально возможное количество олимпийских лицензий.

— Тем не менее, будет ли формироваться медальный план в количественном выражении?

— Мы отошли сейчас от этого на практике. Ставим задачу — быть в тройке медального зачета.

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«В Токио билетов на всех хватать не будет»

— Две последние Олимпиады прошли в странах, мягко говоря, «неолимпийских». После Игр в Пхенчхане президент МОК Томас Бах даже сказал: «Пожалуй, в следующий раз мы будем получше думать, где устраивать зимние Олимпийские игры». Все-таки Марит Бьёрген, финиширующая восьмикратной олимпийской чемпионкой при пяти сотнях зрителей, — это не лучшая реклама. На ваш взгляд, Япония — олимпийская страна? Там будет олимпийская атмосфера?

— Если вы упомянули Южную Корею, то я, например, прекрасно помню, как проходили Игры 1988 года в Сеуле. Трибуны всегда и везде были заполнены. Корея, если можно так выразиться, в плане спорта гораздо более «летняя страна». И та инфраструктура, которая была подготовлена к Играм в Пхенчхане, вероятно, не в полной мере привлекла внимание местной публики. Зрителей порой действительно было маловато. Хорошо помню, что даже на финале хоккейного олимпийского турнира оставались свободные места, что, в принципе, очень странно. Но, тем не менее, Игры были организованы на хорошем уровне, и сейчас, насколько мне известно, Пхенчхан претендует на проведение других мультиспортивных мероприятий.

Я, кстати, довольно часто встречаюсь с коллегами из НОК Кореи на полях различных конференций, и мы обсуждаем вопросы олимпийского наследия. Это очень интересная тема. Думаю, что в рамках Восточного экономического форума мы даже организуем соответствующую панельную дискуссию. В последнее время Игры проходили или скоро пройдут и в России, и в Китае, и в Японии, и в Корее. То есть в странах азиатско-тихоокеанского региона. Важно, что нам есть что обсудить, и есть опыт, которым можно поделиться.

Мы же знаем, что для россиян после Игр 2014 года Сочи перестал быть местом только летнего отдыха, сегодня это полноценный всесезонный курорт с широким выбором любых возможностей заниматься зимними видами спорта.

Что касается Токио, то там иная культура, если сравнивать с той же Кореей. Я думаю, что с заполняемостью трибун и продажей билетов, где-где, а в столице Японии проблем не возникнет. Там, скорее, появится противоположная проблема — билетов не будет хватать.

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«Для нас важно, чтобы представители России в международных федерациях были полезны»

— После церемонии вручения дипломов выпускникам Российского международного олимпийского университета по специальности «Мастер спортивного администрирования» вы говорили, что это очень кстати, поскольку ОКР намерен расширять свою деятельность и увеличивать свое влияние. А для этого нужны новые сотрудники. На каких направлениях будут работать новые люди?

— Как в области спорта высших достижений, так и в сфере массового, любительского спорта ОКР реализует целый ряд масштабных программ и проектов. С точки зрения финансов это для нас расходная часть. Поскольку мы организация общественная и не получаем денег из бюджета, то привлечение средств коммерческих партнеров и спонсоров является очень важным направлением. И вот здесь, к примеру, нам нужны молодые, мотивированные и квалифицированные специалисты, хорошо знающие спорт, понимающие его особенности.

Да, у нас есть генеральный спонсор — ПАО «Газпром» — и ряд стратегических партнеров, что, безусловно, очень важно. И мы, во-первых, хотим быть для них интересной, перспективной и эффективной организацией, сотрудничество с которой позитивно влияет и на имидж, и на бизнес-процессы, а во-вторых, ставим перед собой задачу расширять собственные возможности за счет привлечения дополнительных средств. Для этого, в том числе, и нужны образованные, знающие современные реалии специалисты.

У нас нет никаких ограничений по возрасту при приеме на работу, но мы с особым вниманием следим за молодыми специалистами, получившими качественное образование, особенно в нашем профильном ВУЗе — РМОУ.

— А есть ли конкретный пример какой-либо идеи, которая принесет ОКР деньги?

— Есть. И не одна. В рамках нашей маркетинговой стратегии. Но я не буду говорить о ней, пока стратегия не будет одобрена и утверждена исполкомом ОКР, заседание которого состоится в июне.

— А что можно сказать об увеличении влияния ОКР? На какие посты в международных федерациях в ближайшее время будут претендовать представители России?

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— Как вы, полагаю, знаете, все выборные процессы, как правило, происходят после завершения Олимпийских игр. Поэтому основная волна отчетно-выборных мероприятий будет проходить осенью будущего года. Но готовиться к ним, что очевидно, необходимо заранее. На сегодняшний день у нас есть примеры Алишера Усманова и Владимира Лисина, которые возглавляют международные организации в фехтовании и стрельбе. Еще ряд наших коллег являются вице-президентами в различных федерациях.

Одна из ключевых задач ОКР — с помощью наших возможностей в области олимпийского образования содействовать регулярному появлению профессиональных кадров, особенно из числа бывших спортсменов, которые могли бы органично вливаться в работу как российских, так и международных спортивных структур, работать сначала в соответствующих комиссиях, потом переходить в исполнительные комитеты федераций и так далее. И комиссия ОКР по международному направлению сейчас очень плотно занимается продвижением наших людей.

— То есть уже сейчас, за полтора года до осени 2020 года, существует некий список наших соотечественников, которые претендуют на те или иные посты в международных федерациях. Много ли таких людей?

— Для нас важно, чтобы люди, работающие в международных организациях, не застаивались на месте, а двигались, развивались. Готовы им в этом помогать. Одновременно стараемся постепенно увеличивать число представителей России в структурах МОК, ЕОК и других ключевых мировых спортивных организаций, международных федераций. Нам важно не только чтобы определенные позиции занимали россияне, но и, в большей степени, чтобы это были компетентные люди, которые могли бы продвигать качественные идеи на международном уровне, к которым бы прислушивались иностранные коллеги.

— Хорошо. Есть ли хотя бы один российский претендент, помимо Усманова и Лисина, на пост президента какой-либо международной федерации?

— Есть. Но называть имена считаю преждевременным (улыбается).

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«Уровень ответственности на этой работе представлял себе несколько иным»

— Понятно, что вы не первый год в Олимпийском комитете России, не говоря уж о спорте как таковом. Тем не менее, именно пост президента ОКР вы занимаете чуть менее года. Какие-то сюрпризы вас ожидали после превращения из первого вице-президента в главу организации? Хоть что-то вас удивило?

— Ну, удивить меня уже мало что может (улыбается). Все-таки довольно большим жизненным опытом обладаю, если можно так нескромно выразиться. Сейчас, после полного погружения в суть всех происходящих процессов, после того, как сформирована команда и началась предметная реализация той концепции, с которой я шел на выборы, есть ощущение, что мы движемся довольно успешно. Не стану давать оценки, тем более своей работе, но внутреннее ощущение именно таково.

Другое дело, что уровень ответственности на этой работе я представлял себе несколько иным. Не думал, что всё будет настолько непросто. Вместе с тем это довольно серьезная личная мотивация для меня — не только продолжать руководить организацией, но и получать понимание правильности избранного пути.

— А вы представляете себе некий результат работы, при котором вы в будущем скажете себе: «Вот и здесь я такой же молодец, каким был в фехтовании»?

— Первое, что я себе представляю, это возвращение Олимпийского комитета России на такие же высокие позиции, какие были во времена расцвета СССР. Когда с позицией ОКР снова станут в полной мере считаться зарубежные партнеры, когда ОКР будет одним из главных гарантов развития и прогресса олимпийского движения.

Я не имею в виду спортивные результаты, это отдельная тема. Говорю сейчас о том авторитете, которым пользовался в свое время Олимпийский комитет СССР. Это цель, к которой нужно стремиться.

Сохранилось множество документов, демонстрирующих успехи и неудачи наших предшественников, есть и живые свидетели происходившего в те годы. Вот мы и пытаемся использовать сплав молодости и опыта для движения вперед к реализации своих задач. Потому что во все времена в международной системе спорта национальные олимпийские комитеты являлись главной движущей силой всех ключевых процессов.

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