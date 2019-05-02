Домрачева из-за болезни не примет участия в церемонии зажжения огня II Европейских игр

Источник: РИА "Новости"

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.

Торжественная церемония зажжения огня эстафеты II Европейских игр «Пламя мира» пройдет в Риме в музейном комплексе Ara Pacis. Первоначально планировалось, что в этом мероприятии примут участие прославленные белорусские спортсмены: четырехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Елена Белова, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Владислав Гончаров и олимпийская чемпионка в беге на 100 м Юлия Нестеренко.

«К сожалению, Дарья Домрачева из-за болезни не сможет принять участия в этой церемонии», — сказал Георгий Катулин.

Маршрут эстафеты II Европейских игр «Пламя мира», которая также стартует 3 мая в Риме, пройдет через 55 населенных пунктов на территории восьми стран (Италия, Словакия, Словения, Венгрия, Австрия, Чехия, Польша и Беларусь), его протяженность составит 7700 км. В эстафете огня примут участие 450 факелоносцев, 100 волонтеров и 10 хранителей огня. Пламя II Европейских игр поднимется на гору Монблан, посетит достопримечательности стран по пути следования эстафеты, а 12 мая прибудет в Беларусь, где побывает в национальном парке «Беловежская пуща», сплавится по Августовскому каналу, посетит усадьбы Тадеуша Костюшко и Михала Огинского, замки в Мире и Новогрудке, спустится в солевые шахты.