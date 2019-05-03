Путин поручил разработку стратегии развития физкультуры и спорта до 2030 г

«Разработать и утвердить стратегию развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 года… Срок — 30 октября 2020 года», — говорится в поручении.

При разработке стратегии необходимо предусмотреть обеспечение равных возможностей гражданам, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, для занятий физической культурой и спортом, дальнейшее совершенствование организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области физической культуры и спорта. А также развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и обеспечение многообразия форм физкультурно-спортивной деятельности с учетом потребностей различных групп населения.