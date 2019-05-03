Фоторепортажи
10«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на третье место
12Звезды НХЛ против сборной России на ЧМ
3 мая, источник: Спорт РИА Новости

Путин поручил разработку стратегии развития физкультуры и спорта до 2030 г

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 30 октября следующего года разработать и утвердить стратегию развития физкультуры и спорта в России до 2030 года, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Разработать и утвердить стратегию развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 года… Срок — 30 октября 2020 года», — говорится в поручении.

При разработке стратегии необходимо предусмотреть обеспечение равных возможностей гражданам, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, для занятий физической культурой и спортом, дальнейшее совершенствование организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области физической культуры и спорта. А также развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и обеспечение многообразия форм физкультурно-спортивной деятельности с учетом потребностей различных групп населения.

 Канадский хоккеист получил первую зарплату в России и сразу уехал
Девушка-боец MMA избила мужчину, который делал непристойные жесты
Бенитес на пути Клоппа, «Аякс» в шаге от первого трофея сезона
Хави и другие звезды, завершающие карьеру в конце сезона
Два россиянина подписали контракты с «Нью-Йорк Рейнджерс»
Бердыев прагматичнее Федотова. «Рубин» обыграл «Оренбург»
В какие корзины попадут клубы РПЛ при жеребьевке группы ЛЧ?
Георгиев будет защищать ворота сборной России в матче с финнами
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь