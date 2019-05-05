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5 мая, источник: Чемпионат.com

Медведев подписал постановление о внесении новых запрещённых веществ в спорте

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о вступлении в силу перечня запрещённых для использования в спорте субстанций и методов в соответствии с международным стандартом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

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Источник: РИА "Новости"

Документ опубликован на сайте Правительства России.

«Всемирным антидопинговым агентством ежегодно утверждается Международный стандарт Всемирного антидопингового агентства, устанавливающий список субстанций и методов, запрещённых для использования в спорте. В 2019 году вступил в силу Международный стандарт Всемирного антидопингового агентства «Запрещённый список — 2019».

Подписанным постановлением список приводится в соответствие с Запрещённым списком — 2019, включающим субстанции и методы, запрещённые как в соревновательный, так и во внесоревновательный период", — говорится в справке к документу, внесённой Минспортом России.

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